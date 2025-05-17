Новое исследование показало, что глобальный дефицит омега-3 связан с повышенными рисками для здоровья. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 необходимы для нормального функционирования организма, но он не способен вырабатывать их в достаточном количестве самостоятельно. Эти важные питательные вещества мы должны получать с пищей или в виде добавок.

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Согласно новому исследованию, причиной глобального дефицита омега-3 стали экологические проблемы. «Это вызывает беспокойство, поскольку «это имеет серьезные и широкомасштабные последствия для здоровья», — сказал Тимоти Чесельски, научный сотрудник кафедры демографических и количественных медицинских наук Медицинской школы Кейс-Вестерн-Резерв, который руководил исследованием.

«Наши нынешние продовольственные системы не обеспечивают достаточного количества незагрязненных омега-3, — добавил он, — и ожидается, что в ближайшем будущем наш доступ к ним сократится».

Почему омега-3 важны

Омега-3, содержащиеся преимущественно в рыбе и растительной пище, играют важную роль в работе клеток, особенно в тканях мозга и глаз. Эти питательные вещества обеспечивают организм энергией и способствуют здоровью сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Группа исследователей под руководством Чесельски обнаружила, что 85% населения мира не получают достаточного количества омега-3 в своем рационе. Дефицит частично обусловлен экологическими факторами — повышением температуры океана, чрезмерным выловом рыбы и загрязнением, — которые затрудняют доступ к этим важным питательным веществам.

Исследование предполагает, что необходимо увеличить производство продуктов, богатых омега-3, и одновременно сократить потребление жиров омега-6, которые мешают усвоению омега-3 в организме. Это, по словам исследователей, может снизить риск заболеваний, связанных с хроническим воспалением — включая болезни сердца, рак, преждевременные роды и некоторые психические расстройства.

Что можно сделать?

Исторически люди потребляли пищу, содержащую сбалансированное количество жирных кислот омега-3 и омега-6. Однако современная промышленно произведенная пища содержит примерно в 20 раз больше омега-6, чем омега-3. Этот дисбаланс вызывает беспокойство с точки зрения поддержания хорошего здоровья.

Чесельски и его команда отметили, что около 15% стран мира сумели достичь достаточного уровня омега-3 в своих продуктах питания, в основном благодаря доступу к океану, что говорит о том, что защита наших океанов и устойчивое управление рыболовством могут помочь.

«Это не просто проблема здравоохранения; это проблема общественного здравоохранения и экологии, — сказал Чесельски. — Каждый должен иметь право на незагрязненные омега-3 в своем рационе. Это важные вопросы, которые требуют нашего коллективного внимания и действий».