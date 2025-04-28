Общественные инициативы в сфере здравоохранения и диетические рекомендации призывают людей сократить потребление мяса и есть больше бобовых для поддержания содержания белка. Но что подразумевается под «сокращением»? Исследователи из Датского технического университета (DTU) дали конкретный ответ на этот вопрос.

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255 г в неделю — столько мяса (птицы и свинины) можно потреблять, не подвергая планету опасности.

Однако даже скромное потребление говядины превышает планетарные границы. Такой вывод следует из научного исследования, опубликованного в Nature Food учеными из DTU.

«Наши расчеты показывают, что даже умеренное количество красного мяса в рационе несовместимо с тем, что планета может восстановить из ресурсов на основе экологических факторов, которые мы рассматривали в исследовании. Однако существует множество других диет — в том числе с мясом, — которые являются и здоровыми, и устойчивыми», — говорит Кэролайн Х. Гебара, постдок DTU Sustain и ведущий автор исследования.

По ее словам, первой целью исследования было выяснить, возможно ли вообще удовлетворить потребности всего населения Земли в питании, не выходя за пределы возможностей планеты. По расчетам, это возможно. Но для этого потребуется изменить пищевые привычки как на глобальном, так и на индивидуальном уровне.

«Глобальный сдвиг требует политических действий на высшем уровне, в то время как индивидуальный сдвиг будет намного проще, если у нас будут более качественные рекомендации и рамки, поддерживающие устойчивый выбор», — отмечает Гебара.

«Поэтому следующей целью исследования было получение конкретных цифр относительно того, сколько различных продуктов питания можно съесть, не потребляя при этом больше ресурсов Земли, чем она может восстановить», — добавляет она.

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Большинство людей понимают, что следует есть меньше мяса как по экологическим, так и по медицинским причинам. Но им сложно соотнести, насколько это «меньше» и действительно ли это имеет значение в общей картине, говорит Гебара.

«Поэтому, исходя из планетарных границ, мы рассчитали конкретную цифру — 255 граммов птицы или свинины в неделю, — которую вы можете себе представить и учесть, стоя в супермаркете», — утверждает ведущий автор исследования.

В расчетах исследовательской группы учитывался ряд факторов окружающей среды, таких как выбросы CO2, потребление воды и использование земельных ресурсов, а также влияние того или иного рациона питания на здоровье.

Всего было проанализировано более 100 тыс. вариантов 11 типов рационов питания и рассчитано их воздействие на окружающую среду и здоровье. Расчеты ясно показали, что даже умеренное потребление красного мяса, например говядины или баранины, превышает допустимые для планеты нормы.

С другой стороны, пескетарианская, вегетарианская или веганская диета, скорее всего, останется в пределах того, что может выдержать планета. Но это также во многом зависит от конкретных продуктов, включенных в рацион.

Кроме того, различные комбинации диет, например вегетарианская с добавлением молочных продуктов или яиц, также могут быть устойчивыми. Кэролайн Х. Гебара надеется, что это исследование поможет осознать большему количеству людей: устойчивое питание может принимать самые разные формы.

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«Например, наши расчеты показывают, что можно есть сыр, если это для вас важно, и при этом придерживаться здорового и климатически безопасного рациона. То же самое касается яиц, рыбы и белого мяса, но, конечно, при условии, что остальная часть вашего рациона относительно здорова и устойчива. Но это не обязательно должно быть либо одно, либо другое», — заключает она.