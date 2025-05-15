Недавние исследования показали, что необычные переживания, такие как предчувствия и дежавю, встречаются довольно часто. Люди, испытывающие эти состояния, часто обладают определенными психологическими особенностями. В одном из исследований, опубликованном в журнале «Психология сознания», выяснили, что люди с сильной подсознательной связью чаще сталкиваются с подобными явлениями и демонстрируют магическое мышление и высокую интуицию.

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Аномальные явления — это события, которые сложно объяснить с точки зрения науки они включают такие явления, как экстрасенсорные способности, необычные сны и телепатию. Хотя многие считают их иллюзиями или симптомами психических расстройств, некоторые исследователи полагают, что эти феномены распространены и заслуживают исследования.

Олафур С. Палссон из Университета Северной Каролины изучает, какие люди чаще сталкиваются с такими явлениями и как они связаны с их психологией, подчеркивая, что у некоторых связь между сознанием и подсознанием более выражена.

Палссон провел три исследования, в которых приняли участие более 2200 участников. Первое исследование было небольшим, в нем участвовало 216 студентов. Два других опроса были более масштабными: второе охватило 500 человек, а третье — 1500.

В этих исследованиях использовался опросник «необычные переживания», в котором изучались 13 разных аномальных впечатлений, таких как вещие сны или совпадения, которые кажутся слишком странными, чтобы быть случайными. Также использовали шкалу, чтобы оценить, как люди ощущают связь между сознанием и подсознанием.

Палссон выяснил, что люди с высоким уровнем подсознательной связи чаще сообщают об аномальных явлениях, чем те, кто набрал меньше баллов. В третьем исследовании, охватившем всю страну, участники с высокими баллами сообщали в среднем более чем в три раза больше о повторяющихся аномальных событиях. При этом 86% опрошенных испытали хотя бы одно из таких явлений несколько раз.

В своих исследованиях он обнаружил, что аномальные переживания связаны с определенными чертами личности, такими как склонность к фантазиям, вера в интуицию и магическую силу. Люди, сообщавшие о большом количестве таких переживаний, также чаще испытывали симптомы стресса, тревожности и депрессии, хотя связь была незначительной.

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Стоит отметить, что эти переживания не влияли напрямую на уровень счастья или качество жизни, что указывает на их распространенность среди людей с эмоциональным стрессом, но не обязательно вызывая ухудшение состояния.

Также были выявлены определенные демографические тенденции. Молодые люди сообщали о большем количестве аномальных явлений по сравнению с пожилыми, особенно среди тех, кто младше 50 лет, в то время как респонденты старше 65 лет отмечали их значительно реже.

Палссон акцентирует внимание на том, что аномальные переживания представляют собой обычное явление в человеческом опыте и не являются чем-то редким или исключительным.