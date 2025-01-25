Новое исследование выявило, что дети с умеренно или сильно строгим воспитанием чаще испытывают трудности с эмоциональной регуляцией, имеют низкую самооценку и сталкиваются с проблемами в отношениях со сверстниками. Они также набрали более низкие баллы по шкале, измеряющей просоциальное поведение.

Жестокое обращение с детьми представляет собой стиль воспитания, при котором родители часто прибегают к физическим наказаниям, словесной агрессии, критике и проявляют недостаток тепла и поддержки по отношению к своему ребенку. Такие родители нередко кричат на детей, шлепают их, позорят и игнорируют их эмоции. По прогнозам, около 50% детей по всему миру сталкиваются с жестоким обращением со стороны своих родителей.

Такое обращение может иметь серьезные негативные последствия для эмоционального и психологического развития детей, что может привести к проблемам, таким как тревожность, депрессия и низкая самооценка. Кроме того, это может затруднить формирование здоровых отношений и навыков саморегуляции у детей в будущем. Долговременное жестокое обращение связано с повышением уровня стресса, возникновением поведенческих проблем и снижением успеваемости.

Автор исследования Мариана Отеро Ксавьер и ее коллеги стремились изучить воздействие жестокого воспитания в детстве и подростковом возрасте на социально-эмоциональные навыки у молодых людей, включая регуляцию эмоций, уровень самооценки, просоциальное поведение и проблемы в отношениях со сверстниками в возрасте 18 лет.

Когорта рождений 2004 года в Пелотасе — это проспективное популяционное исследование всех живорожденных с 1 января по 31 декабря 2004 года в городе Пелотас, Бразилия. В исследование был включен 4 231 новорожденный (99,2 % от общего числа родившихся в том году). Матери, участвовавшие в исследовании, сначала заполнили анкеты после родов, а затем еще девять раз, пока их ребенку не исполнилось 18 лет. В 18 лет дети также прошли ряд оценок.

Авторы анализа сосредоточили свое внимание на данных о жестоком воспитании, которые были собраны с помощью шкалы конфликтных тактик «Родитель — ребенок», заполненной родителями или опекунами. Для оценки просоциального поведения детей и проблем в их общении со сверстниками использовался опросник «Сильные стороны и трудности», также заполненного родителями или опекунами.

Исследование показало, что 50% детей воспитывались в среде с низким уровнем строгости родителей, 45% — с умеренной строгостью, а 5% — в условиях высокого уровня строгости.

Дети, чьи родители были умеренно или очень строгими, в целом демонстрировали более низкие результаты по шкалам эмоциональной регуляции, самооценки и просоциального поведения. Кроме того, у этих детей наблюдались более высокие показатели возникновения проблем в отношениях со сверстниками.

У небольшой, но значительной группы детей, постоянно подвергавшихся жестокому обращению со стороны родителей, социально-эмоциональные навыки были особенно нарушены. Ученые также пришли к выводу, что подростки, подвергающиеся не только жестокому, но и умеренно жестокому обращению, испытывали больше трудностей в социальных и эмоциональных аспектах по сравнению с теми, кто подвергался незначительному жестокому обращению.

По словам детского психолога Бекки Кеннеди, идеальных мам и пап не бывает, но большинство «хороших родителей» придерживаются двух конкретных установок, чтобы вырастить уверенных в себе и хорошо адаптированных детей. Она рассказала об этих стратегиях поведения.