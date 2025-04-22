Ученые из Сколковского института науки и технологий и их коллеги из Грацского университета, обсерватории Канцельхоэ и Колумбийского университета раскрыли механизм, с помощью которого корональные дыры — гигантские магнитные окна в солнечной короне — выбрасывают в космос потоки быстрого солнечного ветра на сверхзвуковых скоростях, формируя его движение по всей гелиосфере.

Изображение: NASA

Эти открытия закладывают основу для предстоящей миссии Vigil к точке Лагранжа L5 — солнечной обсерватории, которая будет непрерывно мониторить активность Солнца, преобразуя данные глубокого космоса в оперативные предупреждения о солнечных бурях для защиты критической инфраструктуры Земли и орбитальных систем. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, Nature.

По словам ученых, Солнце не просто светит — оно дует. Солнечный ветер — непрерывный поток электронов, протонов и ядер гелия — вырывается с поверхности этой звезды со скоростью в сотни километров в секунду, накрывая нашу планету и всю Солнечную систему. Это явление вызывает не только красивые полярные сияния, но и довольно опасные геомагнитные бури.

Самые быстрые потоки заряженных частиц выбрасываются из корональных дыр — темных и более холодных участков во внешнем слое атмосферы Солнца, где магнитные поля размыкаются, позволяя высокоскоростному солнечному ветру вырываться в межпланетное пространство. Однако вопрос о том, как именно солнечные дыры формируют поведение солнечного ветра, пока остается открытым, рассказывают исследователи.

Когда быстрые потоки солнечного ветра сталкиваются с медленными, они создают гигантские структуры — области коротирующего взаимодействия разноскоростных потоков, которые, закручиваясь, распространяются в космос по мере вращения Солнца. Поскольку Солнце совершает полный оборот за 27 дней, одна и та же корональная дыра может бомбардировать нас снова и снова — словно космический метроном космической погоды.

Изображение 1. Влияние корональных дыр и широты спутника на скорость солнечного ветра в модельных точках L1/L5. Слева: изображения STEREO-B 195 Å с сегментированными корональными дырами и меридиональными срезами (15°) для двух событий в мае и ноябре 2008 года. Справа: Скорости в точках L1 (синий цвет) и L5 (красный цвет); корональная область (красный пунктир). Верхний ряд: Корональная дыра (-51°) и спутник STEREO-B (-5,7°) расположены на южной широте, а STEREO-A (+0,8°) – на северной. Различие в >6° приводит к ослаблению быстрого солнечного ветра на L1 по сравнению с L5. Нижний ряд: сочетание небольшой корональная дыры на широте -35°, широты спутника STEREO-B (+5,9°) и спутника STEREO-A (-4,8°), разницы в широтах более >10° вызывает обратную тенденцию в изменении скорости — на L1 прибывает более быстрый солнечный ветер, чем на L5. Источник: Simulating high-speed solar wind streams from coronal holes using an L5-L1 configuration of lagrangian points, Scientific Reports.

Новаторское исследование, проведенное группой ученых, позволило раскрыть механизм, с помощью которого корональные дыры создают высокоскоростные потоки солнечного ветра из заряженных частиц, которые распространяются по Солнечной системе.

Исследование также знаменует значительный прорыв в прогнозировании космической погоды, увеличивая заблаговременность предсказаний с нескольких часов до нескольких суток. Используя уникальную точку наблюдения в точке Лагранжа L5, расположенной на 60° позади Земли по орбите, ученые теперь смогут с большей точностью определять, когда солнечный ветер достигнет нашей планеты.

Исследователям удалось найти ответ на главный вопрос: почему измерения скорости солнечного ветра в точке L5 отличаются от измерений в точке L1, расположенной на орбите Земли. Различия обусловлены тремя основными факторами — совместным влиянием небольших корональных дыр, их точным расположением на поверхности Солнца и широтным положением спутников, с которых ведутся наблюдения за солнечным ветром.

Команда исследователей выяснила, почему измерения скорости солнечного ветра в точке L5 отличаются от измерений в точке L1, которая находится на орбите Земли. Оказалось, что на разницу в показаниях влияют три основных фактора:

влияние небольших корональных дыр;

их точное расположение на поверхности Солнца;

широтное положение спутников, с которых ведется наблюдение за солнечным ветром.

Полученные результаты не только служат доказательством важности предстоящих миссий к точкам Лагранжа L5 и L4, в частности миссия Европейского космического агентства Vigil, но и позволяют значительно повысить заблаговременность прогнозирования геомагнитных бурь для более надежной защиты спутников и авиационной техники, а также наземных электросетей от разрушительного воздействия космической погоды.

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«Представьте, что вы поливаете свой сад из шланга. Если вы встанете прямо под струю, вы почувствуете сильный удар воды, но, если отойдете немного в сторону, на вас попадут только брызги. Именно из-за „эффекта садового шланга“ спутники, оказавшиеся на пути потока солнечного ветра, фиксируют более высокие скорости ветра, чем те, что находятся под углом к нему», — рассказывает первый автор исследования, директор Центра системного проектирования Сколтеха доцент Татьяна Подладчикова.

«Наше исследование показало, что этот эффект наиболее ярко проявляется в случае небольших корональных дыр и более высоких солнечных широт и сильно зависит от разницы в широтах между спутниками, а ветер из более крупных корональных дыр, напротив, более равномерно распространяется по всей гелиосфере», — добавляет она.