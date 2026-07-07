Ученые связали кишечную бактерию Roseburia inulinivorans с более высокой мышечной силой у людей, а в эксперименте на мышах ее введение улучшило силу хвата. Авторы исследования, опубликованного в журнале Gut, считают, что в будущем бактерия может стать основой для новых способов профилактики возрастного ослабления мышц.

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Кишечные бактерии могут быть связаны не только с пищеварением, но и с состоянием скелетных мышц. К такому выводу пришла международная группа ученых из Испании и Нидерландов, сравнившая микробиоту людей разного возраста. Среди изученных микроорганизмов особенно выделилась Roseburia inulinivorans, которую обнаруживали у участников с более высокими показателями мышечной силы.

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В исследовании участвовали 90 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет и 33 человека старше 65 лет. У них измерили силу кистевого хвата, результаты жима лежа и ногами, а также максимальное потребление кислорода, показывающее уровень кардиореспираторной подготовки. Одновременно ученые проанализировали состав кишечной микробиоты по образцам кала.

Анализ показал, что Roseburia inulinivorans была связана с более высокими результатами физических тестов в обеих возрастных группах. У пожилых участников, у которых обнаружили эту бактерию, сила хвата оказалась на 29% выше, чем у тех, у кого ее не выявили. Среди молодых добровольцев более высокая численность микроорганизма сочеталась с большей силой хвата и более высоким максимальным потреблением кислорода.

У пожилых участников Roseburia inulinivorans встречалась в заметно меньшем количестве, чем у молодых. Авторы допускают, что возрастное сокращение численности этой бактерии может быть связано с постепенным ослаблением мышц, однако исследование пока не позволяет установить, является ли оно причиной этого процесса или его следствием.

Чтобы проверить, может ли бактерия напрямую влиять на работу мышц, исследователи провели эксперимент на 32 мышах. Сначала животным в течение двух недель давали антибиотики, сокращая численность собственной кишечной микробиоты, а затем раз в неделю на протяжении восьми недель вводили разные виды Roseburia. Только R. inulinivorans увеличила силу хвата передних лап примерно на 30%. У получавших ее мышей также вырос размер мышечных волокон и увеличилась доля волокон II типа, которые отвечают за быстрые и мощные сокращения.

Анализ мышечной ткани также выявил изменения в работе белков, ферментов и метаболических путей, участвующих в выработке энергии. По мнению исследователей, эта перестройка могла способствовать увеличению силы, хотя точный механизм действия бактерии еще предстоит установить.

Авторы подчеркивают, что говорить о готовом пробиотике пока преждевременно. Эксперимент указывает на прямое влияние бактерии на мышечную силу у мышей, но не доказывает такого эффекта у человека. Кроме того, введенные микроорганизмы не смогли надолго закрепиться в кишечнике животных, а безопасность и эффективность возможного продукта еще предстоит проверить в клинических исследованиях.

Тем не менее исследование усилило аргументы в пользу существования так называемой оси «кишечник — мышцы», через которую микробиота может быть связана с обменом веществ и работой скелетной мускулатуры. Если результаты подтвердятся в исследованиях с участием людей, изменение состава кишечной микробиоты сможет стать одним из подходов к сохранению мышечной силы при старении.

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