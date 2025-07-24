Исследователи из Таиланда и Японии сделали тревожное открытие: микропластик проникает во все части анатомического строения кораллов — от защитной слизи до внутренних тканей и даже твердого карбонатного скелета. Это может объяснить судьбу огромного количества пластикового мусора, «пропавшего» в океанах — ведь, по оценкам ученых, до 70% отходов так и не удается обнаружить на поверхности или в толще воды. Результаты опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

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Пластик стал неотъемлемой частью современной жизни, но удобство обернулось масштабной экологической катастрофой. По оценкам специалистов, от 4,8 до 12,7 миллионов тонн пластика ежегодно попадает в Мировой океан.

«Юго-Восточная Азия — один из эпицентров загрязнения, — говорит доцент Суппакан Джанданг из Исследовательского института прикладной механики Университета Кюсю (RIAM). — В этом регионе в окружающую среду ежегодно выбрасывается около 10 миллионов тонн пластика, что составляет треть от общемирового объема. Значительная часть попадает в воду и со временем распадается на микрочастицы».

В 2022 году RIAM объединил усилия с университетом Чулалонгкорн в Таиланде и основал Центр изучения пластикового загрязнения океанов. Под руководством профессора Ацухико Исобе команда сосредоточилась на коралловых рифах у берегов острова Си Чанг, расположенного в Сиамском заливе, чтобы понять, как микропластик взаимодействует с морскими организмами.

Микропластик в каждой клетке

«Кораллы устроены сложно: у них есть внешний слой слизи, под ним ткани, и внутри — скелет из кальцита, — поясняет Джанданг. — Мы разработали химический протокол, позволяющий поэтапно разрушать эти структуры и фильтровать каждую часть отдельно, чтобы выделить микропластик».

Ученые собрали 27 коралловых образцов четырех видов и в итоге обнаружили 174 микропластиковые частицы. Размер большинства варьировался от 101 до 200 микрометров — примерно как толщина человеческого волоса. Из них 38% оказались в слизи, 25% — в тканях, а 37% — в самом скелете кораллов.

Наиболее часто встречающиеся виды пластика — это нейлон (20,11%), полиакрилонитрил (14,37%) и PET-пластик (9,77%). Исследователи пришли к выводу, что кораллы способны поглощать и накапливать микропластик подобно тому, как деревья поглощают углекислый газ.

«Ученые давно пытаются понять, куда исчезает большая часть океанического пластика. Наши данные дают основание полагать, что часть из него буквально „запечатывается“ внутри коралловых структур, — говорит Джанданг. — Даже после смерти коралла его скелет может хранить пластик сотни лет — примерно как ископаемые останки насекомых, застывшие в янтаре».

Хотя исследование проливает свет на одну из загадок морского загрязнения, многие аспекты остаются неясными. «Кораллы, которые мы изучали, широко распространены в океанах. Но для более точного понимания масштабов проблемы нужны дополнительные исследования с включением различных видов рифов в других регионах, — подчеркивает профессор Исобе. — Мы также пока не знаем, как микропластик влияет на здоровье самих кораллов и биосистем, которые они поддерживают. Это один из приоритетов будущих исследований».

Чтобы снизить темпы загрязнения, ученые призывают сократить объемы пластиковых отходов минимум на 32% к 2035 году. Эта конкретная цель впервые озвучена в научной литературе — в публикации Marine Pollution Bulletin. Это еще один тревожный сигнал: пора переходить от слов к действиям, если мы хотим сохранить океаны живыми.