Нарушение кальциевого баланса в клетках может быть одним из механизмов старения, выяснили ученые. В опытах на мышах скорректировать этот сбой помог давно известный антидепрессант миансерин. У животных улучшились возрастные показатели, а средняя продолжительность жизни выросла.

Allison Saeng, Unsplash

Исследователи из Китая описали молекулярную цепочку, которая связывает нарушение обмена ионов кальция Ca²⁺ с процессами старения. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Кальций играет важную роль в передаче сигналов внутри клеток. Нарушения его баланса связывают со многими возрастными заболеваниями — от болезни Альцгеймера до сердечной недостаточности. Однако было неясно, как именно этот сбой может запускать или усиливать процессы старения.

Читайте также Ученые нашли у бабочек необычный механизм долголетия

Ученые изучили клетки мышей с прогерией — редким заболеванием, при котором появляются признаки ускоренного старения, — а также ткани естественно стареющих животных. Они выяснили, что при утечке кальция из эндоплазматического ретикулума в цитоплазме накапливается белок S100A6. Он запускает цепочку, которая ускоряет разрушение фермента PARP1, участвующего в восстановлении поврежденной ДНК. В результате в клетках накапливаются повреждения ДНК и активируются воспалительные сигнальные пути, связанные со старением.

Чтобы повлиять на этот процесс, исследователи протестировали миансерин — тетрациклический антидепрессант, который снижал концентрацию Ca²⁺ в клетках через серотониновые рецепторы HTR2B и HTR2C. В экспериментах препарат уменьшал признаки клеточного старения, помогал клеткам сохранять способность к делению и снижал воспалительную активность.

Эффект проверили и в опытах на животных. У мышей с прогерией миансерин увеличил среднюю продолжительность жизни примерно на 30%, а также улучшил показатели состояния сердца, легких, мышц и внешний вид животных.

У естественно стареющих мышей, которым начали давать препарат уже в зрелом возрасте, шерсть стала гуще и выглядела более здоровой, замедлилась потеря веса, улучшилась двигательная активность и уменьшились возрастные изменения костей. Средняя продолжительность жизни выросла на 17,5%.

Авторы подчеркивают, что результаты пока нельзя напрямую переносить на человека. Исследования проводились на мышах, число животных было небольшим, а в экспериментах участвовали только самцы. Поэтому говорить о миансерине как о средстве против старения для людей преждевременно. При этом работа показывает перспективное направление для разработки новых подходов к замедлению возрастных изменений.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.