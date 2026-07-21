Исследователи из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии выяснили, что гормон тимулин, вырабатываемый вилочковой железой, сдерживал хроническое возрастное воспаление у мышей. У пожилых животных он также усилил ответ на иммунотерапию против рака. Результаты работы опубликованы журнал Nature Communications.

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Хроническое воспаление, которое усиливалось по мере старения организма, связывали с развитием рака, сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, а также нейродегенеративных расстройств. Однако причины этого процесса и способы обратить его последствия оставались изучены не до конца.

Авторы выяснили, что тимус — небольшой орган за грудиной, известный прежде всего своей ролью в созревании Т-клеток, — также участвовал в контроле возрастного воспаления. По мере старения уровень вырабатываемого им тимулина снижался, а концентрация воспалительных сигнальных молекул, напротив, росла.

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В экспериментах на пожилых мышах введение тимулина усилило иммунный ответ против опухолей и повысило общую выживаемость животных с раком. Гормон также сделал их более восприимчивыми к терапии анти-PD-1/PD-L1 — одному из видов иммунотерапии.

Ведущий автор исследования Фумито Ито назвал работу первым свидетельством того, что естественный гормон тимуса, уровень которого снижался с возрастом, мог ослаблять связанное со старением воспаление.

Одним из ключевых методов стал гетерохронный парабиоз, при котором молодую и старую мышей хирургически соединяли общей системой кровообращения. После процедуры воспаление у пожилых животных уменьшилось, что указало на присутствие защитного фактора в молодой крови. Затем ученые проанализировали образцы человеческой крови и модели на мышах, изучили связанные со старением гены и вышли на тимулин как на один из ключевых регуляторов воспаления.

Теперь исследователи намеревались выяснить, влиял ли тимулин на возникновение и распространение опухолей, а также какую роль он играл при других заболеваниях, связанных с хроническим воспалением. Среди них — болезнь Альцгеймера, диабет и хроническая болезнь почек. Перспективу применения гормона в лечении этих патологий еще предстояло оценить.

При этом лечебный эффект тимулина пока подтвердили только в экспериментах на пожилых мышах. Образцы человеческой крови помогли ученым найти связанные со старением биологические механизмы, но не доказали эффективность гормона у пациентов. До его применения в медицине потребовались бы дополнительные доклинические исследования, а затем испытания с участием людей.

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