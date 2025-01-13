Возможность стирать плохие и травматические воспоминания может помочь в лечении множества различных проблем с психическим здоровьем. Ученые нашли новый подход к решению этой задачи: ослабить негативные воспоминания путем реактивации позитивных.

В ходе эксперимента, длившегося несколько дней, международная группа исследователей попросила 37 участников ассоциировать случайные слова с негативными образами, прежде чем попытаться перепрограммировать половину этих ассоциаций и «вмешаться» в плохие воспоминания.

«Мы обнаружили, что эта процедура ослабляет воспоминания, которые вызывают неприятные ощущения, а также усиливает непроизвольное появление позитивных воспоминаний», — пишут исследователи.

Для исследования группа использовала известные базы данных изображений, классифицированных как негативные или позитивные, например человеческие травмы или опасные животные в сравнении со спокойными пейзажами и улыбающимися детьми.

В первый вечер использовались упражнения на тренировку памяти, чтобы заставить добровольцев связать негативные образы с бессмысленными словами, придуманными для исследования. На следующий день, после сна, чтобы закрепить эти воспоминания, исследователи пытались связать половину слов с позитивными образами в сознании участников.

Во вторую ночь во время фазы сна без быстрого движения глаз (NREM), которая, как известно, важна для хранения памяти, воспроизводились записи ранее придуманных бессмысленных слов. Активность мозга контролировалась с помощью электроэнцефалографии.

Было отмечено, что активность тета-диапазона в мозге, связанная с обработкой эмоциональной памяти, резко возрастает в ответ на звуковые сигналы памяти и значительно повышается при использовании позитивных сигналов.

С помощью анкет на следующий день и несколько дней спустя исследователи обнаружили, что добровольцы были менее способны к негативным воспоминаниям, которые были перемешаны с позитивными. Положительные воспоминания чаще всплывали в их головах, чем отрицательные, для этих слов и рассматривались с более позитивной эмоциональной предвзятостью.

«Неинвазивное вмешательство в сон может, таким образом, изменить аверсивные воспоминания и аффективные реакции, — пишут исследователи. — В целом наши результаты могут предложить новые идеи, имеющие отношение к лечению патологических или связанных с травмой воспоминаний».

Это исследование еще находится на ранней стадии, и стоит помнить, что это был строго контролируемый лабораторный эксперимент. По словам исследователей, это хорошо с точки зрения доверия к точности результатов, но это не совсем отражает реальное мышление и формирование позитивных или негативных воспоминаний.

Например, команда утверждает, что просмотр аверсивных изображений в лабораторном эксперименте не окажет такого же масштабного воздействия на формирование памяти, как переживание травматического события. Реальное событие может быть сложнее перезаписать.

Мы знаем, что мозг сохраняет воспоминания, кратковременно воспроизводя их во время сна, и многие исследования уже изучали, как можно контролировать этот процесс, чтобы усилить хорошие воспоминания или стереть плохие.

С точки зрения типов воспоминаний, областей мозга и фаз сна, при таком количестве переменных в игре потребуется некоторое время, чтобы выяснить, как именно может происходить редактирование памяти и насколько долгосрочными могут быть последствия. Тем не менее этот процесс перезаписи негативных воспоминаний позитивными, похоже, имеет некоторые перспективы.

«Наши результаты открывают широкие возможности для ослабления неприятных или травматических воспоминаний», — заключают исследователи.

Медленные электрические волны в мозге во время глубокого сна играют важную роль в запоминании информации. Ранее исследование показало, что эти волны помогают определенной части мозга, отвечающей за долговременную память, лучше воспринимать новую информацию. Это открытие может проложить путь к более эффективным методам улучшения памяти в будущем.