Новое исследование показывает, что среди различных когнитивных способностей беглость речи напрямую связана с более продолжительной жизнью у пожилых людей. Все стареют, но некоторые личности бросают вызов ожиданиям и живут намного дольше, чем прогнозировалось. Исследования указали на неожиданный фактор, который может играть роль в долголетии: интеллект.

Изображение: Logan Weaver, Unsplash

Интеллект — это сложная черта, состоящая из множества компонентов, таких как память, рассуждение и вербальные способности. В исследовании 2024 года, опубликованном в Clinical Psychological Science, Паоло Гислетта из Женевского университета выделил один конкретный аспект интеллекта — вербальную беглость, или способность получать доступ к словарному запасу и использовать его — как связанный с более продолжительной жизнью.

Результаты Гизлетты основаны на данных Берлинского исследования старения, долгосрочного проекта, который начался незадолго до падения Берлинской стены в 1989 году (Балтес и Майер, 1999). Исследование охватывало 516 участников в возрасте от 70 до 105 лет, отслеживая их до самой смерти — иногда в течение 18 лет. Исследователи собрали подробную информацию по широкому кругу факторов, включая здоровье зубов, уровень стресса, финансовое положение и когнитивные способности. По словам Гизлетты, это сделало его «богатым и редким набором данных».

В текущем исследовании ученые провели девять различных когнитивных тестов, чтобы понять, могут ли одни аспекты интеллекта быть более тесно связаны с долголетием, чем другие.

Тесты измеряли четыре когнитивные способности: вербальную беглость, скорость восприятия, вербальные знания и эпизодическую память. Скорость восприятия — это мера способности человека быстро сравнивать, сканировать или выполнять задачи по оценке образов с помощью визуальных подсказок. Вербальные знания — это мера словарного запаса человека. Эпизодическая память — это мера способности человека вспоминать и запоминать личный опыт.

Каждая из этих категорий измерялась с помощью нескольких тестов. Например, один из тестов измерял вербальную беглость, требуя от участников назвать как можно больше животных в течение 90 секунд.

Собирая данные о различных когнитивных навыках, Гизлетта и его команда включили информацию о том, как изменилась производительность участников, и оценили их риск смерти с течением времени. Затем они разработали модель, которая связывала наблюдаемые изменения с риском смерти. Это потребовало вклада исследователей из нескольких университетов, имеющих опыт в типе анализа данных, называемом совместной многомерной продольной моделью выживания.

«Сегодня проводить подобные исследования стало намного проще, потому что стало доступно больше данных. Стало больше людей, которые готовы сотрудничать. Появились лучшие инструменты», — сказал Гизлетта. Применяя эти новые инструменты, исследователи обнаружили, что беглость речи сама по себе, по-видимому, значительно связана с долголетием, хотя объяснение этой связи неясно.

Одна из популярных теорий, по его словам, заключается в том, что физическое тело неразрывно связано с умственными, эмоциональными и когнитивными процессами. «Все эти области просто приходят в упадок вместе, будь то познание, личность, эмоции или биологический, медицинский упадок в целом», — сказал он.

Следуя этой теории, беглость речи будет хорошим показателем благополучия, объяснил Гизлетта, потому что это сложный процесс, который опирается на множество когнитивных способностей. Это может включать долговременную память, словарный запас, эффективность и визуальную память. Поэтому, когда вы проверяете беглость речи, «вы делаете что-то очень интересное», сказал он.

Это исследование отвечает на вопросы, которые у Гизлетты были с тех пор, как он стал постдокторантом в 1990-х годах. Но проводить анализы такого рода стало возможным только недавно. Он сказал, что эта статья подчеркивает важность сотрудничества между лабораториями и вселяет в него надежду на более плодотворные статьи в будущем.

«Это хорошее время для проведения исследований. Я действительно счастлив работать с молодыми аспирантами и заставлять их экспериментировать с этими различными наборами данных и переменными, а также теоретическими вопросами, на которые мы хотим ответить, — сказал Гизлетта. — Хотя мы накапливаем знания, каждый день нам еще многое предстоит открыть».

Ранее другое исследование поставило под сомнение распространенное мнение о том, что когнитивные навыки начинают ухудшаться уже в возрасте 30 лет. Вместо этого оно показало, что навыки грамотности и счета обычно улучшаются как минимум до 40 лет, после чего они либо стабилизируются, либо немного ухудшаются. Однако это снижение не является неизбежным.