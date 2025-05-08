Ученые выявили простой способ общения с домашними кошками. Исследование, проведенное в 2020 году, показало, что медленное моргание является эффективным методом коммуникации между людьми и их питомцами. Этот жест называется «кошачьей улыбкой». Чтобы его сделать, надо прищурить глаза и медленно прикрыть глаза.

Чтобы доказать эффективность такого невербального общения был проведен эксперимент. В нем участвовали 21 кошка из 14 домохозяйств. Владельцы медленно моргали своим питомцам с примерного расстояния одного метра, а результаты фиксировались на камеру. Исследование показало, что кошки с большей вероятностью отвечали медленным морганием после аналогичного жеста от человека. Во втором эксперименте с 24 кошками из 8 домохозяйств участвовали незнакомые животным люди. В итоге были получены аналогичные результаты.

Психолог Карен Маккомб из Университета Сассекса отметила: «Это первое экспериментальное исследование роли медленного моргания в общении между кошками и людьми». По ее словам, этот простой прием можно применять не только к домашним животным, но и к уличным кошкам, чтобы улучшить контакт с ними. Техника включает прищуривание глаз как при расслабленной улыбке, с последующим закрытием глаз на пару секунд.

Исследование опровергает распространенное мнение об отчужденности кошек. Ученые обнаружили, что эти животные гораздо лучше понимают своих хозяев, чем считалось ранее. Кошки реагируют на людей, которые открыты к общению с ними, могут отражать черты характера владельцев, узнают свои имена и формируют глубокие эмоциональные связи с людьми.

Точная причина, почему кошки медленно моргают, остается неясной. Возможно это сигнал о мирных намерениях, так как пристальный взгляд может восприниматься как угроза. Также вероятно, что кошки развили эту мимику, заметив положительную реакцию людей.