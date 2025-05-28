Астрономы обнаружили более 20 астероидов вблизи Венеры, которые могут столкнуться с Землей. Эти космические тела ранее оставались невидимыми для телескопов из-за солнечного света.

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«В настоящее время известно о двадцати астероидах, вращающихся вокруг Венеры — пишут авторы исследования, опубликованного в в журнале Astronomy & Astrophysics. — Со-орбитальный статус защищает эти астероиды от близких сближений с Венерой, но не защищает их от столкновения с Землей».

По мнению экспертов, астероиды считаются потенциально опасными, если их диаметр составляет не менее 140 метров, а расстояние до орбиты Земли составляет менее 0,05 астрономической единицы.

«Наша цель — оценить возможную угрозу, которую еще не обнаруженные популяции сопутников Венеры могут представлять для Земли, и изучить возможность их обнаружения с Земли и космических обсерваторий», — пишут авторы.

Анализ показал, что большинство этих астероидов имеют высокий эксцентриситет орбиты — лишь один из двадцати отличается почти круговой траекторией. Это означает, что их движение особенно нестабильно и сложно для прогнозирования.

«Совместные орбитальные астероиды Венеры обладают крайне хаотичными орбитами, с временем Ляпунова порядка 150 лет», — объясняют ученые.

Время Ляпунова показывает, через сколько лет орбита объекта становится непредсказуемой из-за нестабильности. Это значит, что нельзя с уверенностью сказать, как будут вести себя эти тела в будущем — возможно, некоторые из них действительно приблизятся к Земле.

Даже если астероид диаметром всего 150 метров достигнет нашей планеты, его ударная мощность будет сопоставима с сотнями мегатонн тротила — в тысячи раз больше, чем у атомных бомб, сброшенных во время Второй мировой войны.

Пока что наблюдение за этими объектами с Земли крайне затруднено — Солнце буквально «засвечивает» их. Поэтому ученые предлагают наблюдать их с орбиты Венеры.