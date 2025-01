Оказалось, что обучение более эффективно, когда поиск информации разнообразен, разбит по времени и при этом не повторяется. Разнообразие укрепляет пути памяти и помогает преодолеть ложные убеждения о более простых методах. Чтобы оптимизировать процесс обучения, очень важно регулярно извлекать информацию из памяти.

Однако это лишь отправная точка. Ученые в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), утверждают, что для достижения еще большего успеха лучше всего использовать разнообразные методы извлечения информации.

Человеческая память очень сложна и зависит от множества факторов, что затрудняет перевод результатов отдельных научных исследований в практические и универсальные советы по обучению. Тем не менее, предыдущие исследования показывают, что обучение наиболее эффективно, когда люди извлекают материал из памяти, а не просто перечитывают его, и когда учебные сессии распределены во времени, а не, например, накоплены за один вечер перед экзаменом.

Ева Бутовска-Бучиньска с факультета психологии Варшавского университета SWPS, Мацей Ганчаковский и Катажина Завадзка из Университета Адама Мицкевича в Познани, а также выпускница USWPS Паулина Клис решили выяснить, можно ли дополнительно поддержать процесс запоминания.

Оказалось, что это возможно. Для этого необходимо так называемое вариативное обучение, которое предполагает внесение разнообразия в процесс запоминания. Это означает, что люди узнают о том или ином явлении с разных точек зрения, в разных контекстах и разными способами. Кроме того, процесс запоминания также должен быть разнообразным, то есть происходить в ответ на разные, а не одинаковые подсказки, ведущие к правильному ответу.

В работе, недавно опубликованной в PNAS, авторы описывают серию экспериментов, в которых они просили участников выучить иностранные (финские) слова. Они вставлялись в предложения, представленные на родном языке участников, например, «Папа подметает латтиа» (по-фински: пол).

В ходе исследования каждое иностранное слово предъявлялось несколько раз, либо в одном и том же предложении («Папа подметает пол» x5), либо в разных предложениях (например, «Папа подметает пол», «На полу лежит собака», «На полу играет ребенок», «На полу лежит ковер», «Кошка скользит по полу»).

Лучшее запоминание переводов иностранных слов было достигнуто, когда в процессе обучения участникам предъявлялись разные предложения, а не одно и то же предложение снова и снова. Преимущества такого метода получения знаний наблюдались как сразу после окончания обучения, так и через 24 часа.

Интересно, что участники были убеждены, что им легче запоминать иностранные слова, когда они учат их, используя всегда одни и те же предложения, что не соответствовало их реальным результатам тестирования. Это называется метакогнитивной иллюзией — ложной верой в эффективность определенных условий обучения, которая в конечном итоге может привести к выбору менее эффективных способов обучения.

Идея изучения различных способов информации в ходе каждой сессии обучения не нова: она считается критически важной для долгосрочной памяти. Это можно сравнить с созданием нескольких путей к запомненной информации, которые затем можно использовать для извлечения информации из памяти.

Чем больше таких путей создается в процессе обучения, тем больше шансов эффективно извлечь нужную информацию, когда, например, на экзамене задается вопрос, который подходит только к одному из возможных путей.

Такой разнообразный способ обучения, когда нет ограничения одним аспектом изучаемой информации, является вызовом для памяти. Поэтому он требует больше усилий, чем постоянное и повторяющееся обучение, но эти усилия помогают в приобретении знаний. Поэтому можно сказать, что некоторые трудности в процессе обучения желательны.

Если хочется, чтобы знания были полезными, т.е. доступными в различных обстоятельствах и в ответ на различные подсказки или вопросы теста, нужно обогатить учебные занятия более сложными способами.

Извлечение ранее выученной информации (вместо многократного прочтения), распределение обучения на определенный период времени (вместо накопления его за одну учебную сессию) и извлечение информации из памяти различными способами (а не в ответ на одну и ту же подсказку), объясняет соавтор исследования, Ева Бутовска-Бучиньска, доктор философии, с факультета психологии в Варшаве, USWPS.

Авторы работы предполагают, что результаты их исследования могут быть использованы для разработки рекомендаций по эффективному обучению. Однако они подчеркивают, что проведенные на сегодняшний день исследования ограничены конкретными экспериментальными условиями и необходима дальнейшая работа по продвижению этого способа обучения в более широком масштабе.Ранее исследователи Нью-Йоркского университета обнаружили, что обучение через повторение важно не только для мозга, но и для всех клеток организма. Согласно их заявлению, память существует во всем теле, и это открытие может сыграть важную роль в лечении проблем с памятью.