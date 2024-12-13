Выбор, который люди делают в отношении питания и физических упражнений, во многом определяет массу тела, однако именно человеческие гены закладывают основу для набора и сжигания жировых запасов. Ученые обнаружили 14 «генов стройности», которые могут влиять на то, как люди сбрасывают вес, выполняя физические упражнения.

Исследователи из Университета Эссекса и Университета Англия Раскин в Великобритании привлекли 38 добровольцев в возрасте 23 – 40 лет. Испытуемых поделили на контрольную группу и группу упражнений. Участники второй группы совершали три пробежки по 20 – 30 минут в неделю в течение нескольких месяцев.

«Мы предположили, что восемь недель тренировок на выносливость могут снизить массу тела, но результаты участников будут улучшаться с разной скоростью, и это может быть отчасти объяснено их генетическими различиями», — пишут исследователи.

Как и ожидалось, те, кто занимался бегом, потеряли вес. Однако показатели значительно различались, и это нельзя было объяснить только различиями в тренировках. С помощью ДНК-тестирования исследователи искали варианты генов, которые чаще встречались у тех, кто похудел сильнее.

Команда смогла идентифицировать варианты в 14 конкретных генах, связанных с большей потерей веса.. Участники, у которых преобладали эти гены, потеряли в среднем 5 кг по сравнению со средним показателем в 2 кг у тех, у кого в ДНК было меньше или не было ни одного из этих маркеров.

Один из генов, выделенных исследователями, — PPARGC1A, который отвечает за белок PGC-1-a. Он отвечает за то, как клетки обрабатывают энергию и управляют ей. Анализ показал, что сочетание вариантов гена с тренировками предсказывало 62% дисперсии в потерянном весе в группе упражнений.

Наряду с предыдущими исследованиями, которые связывают процесс похудения с генетическими факторами, новые данные подчеркивают, что поддержание здоровой массы тела — это процесс, который для каждого человека индивидуален и может потребовать уникального подхода.

По словам исследователей, результаты исследования подтверждают актуальность и потенциальное применение генетики для физических упражнениях и контроля веса. Они отмечают, что геном человека играет решающую роль и во многом влияет на адаптацию к физическим упражнения.

Для управления весом необходимы усилия и действия в сочетании с генетикой, подчеркивают исследователи. Генетику стоит учитывать в разработке индивидуальных программ по снижению веса.

Упражнения обычно приносят пользу здоровью множеством способов, не только в связи с потерей лишнего веса. Ученые обнаружили, что 5 «генов стройности», выявленных в ходе исследования, также связаны с интеллектом и/или психическим здоровьем, включая предрасположенность к некоторым расстройствам. Между депрессией и ожирением существует связь,причем исследования намекают на общие биологические причины.

«Это исследование выявило некоторые важные гены, связанные с похудением, но важно помнить, что само их наличие не будут иметь никакого эффекта без упражнений и изменения образа жизни, поскольку все это взаимосвязано, — говорит специалист по физическим упражнениям Генри Чанг из Университета Эссекса. — Без активации они не раскроют свой истинный потенциал, и тогда не имеет значения, какие у вас гены».

Ранее группа исследователей из Швейцарии обнаружила биологическую особенность человека, которая мешает удерживать стабильный вес после похудения. Ученые назвали этот феномен «ожирением памяти».