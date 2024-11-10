Недавнее исследование показало, что иммунная система взаимодействует с внутренними биоритмами организма, влияя на накопление жира и терморегуляцию. Эти результаты помогают понять, почему у работников с посменным графиком возникают проблемы с обменом веществ, что, в свою очередь, может помочь в разработке новых методов лечения ожирения и предотвращения мышечной атрофии.

Циркадные ритмы — это биологические процессы, которые работают по 24-часовому циклу и помогают организму выполнять важные функции в определенное время суток, синхронизируясь с внешними условиями окружающей среды.

Иммунная система тоже работает по циркадным ритмам. Она подготавливает организм к борьбе с инфекциями в определенные часы. Недавние исследования показали, что циркадные ритмы иммунных клеток помогают поддерживать здоровье и работу тканей, особенно в кишечнике, где специализированные клетки отправляют сигналы, которые помогают организму лучше усваивать питательные вещества в моменты приема пищи.

Под руководством профессора Лидии Линч ученые установили, что ключевые иммунные клетки — γδ T клетки, вырабатывающие IL-17A, имеют повышенный уровень экспрессии генов, связанных с «молекулярными часами». Эти гены играют важную роль в эффективном хранении жира, что напрямую зависит от стабильного и хорошо регулируемого циркадного ритма.

У мышей с отсутствием генов молекулярных часов в этих клетках, были отмечены нарушения в переработке и накоплении жира. Кроме того, метаболический анализ показал сбои в метаболических ритмах и нарушения в регуляции температуры тела.

«Современные условия жизни часто нарушают естественные циклы сна. Это может происходить из-за сменного графика работы, длительного воздействия синего света от экранов или постоянной связи с мобильными устройствами. Многие из нас, ощущая усталость, все равно проводят больше времени, чем планировали, просматривая социальные сети по вечерам. Наше открытие показывает, что иммунная молекула в жировой ткани регулирует жировые запасы, что особенно важно, так как это открывает новые возможности для разработки терапевтических решений в борьбе с ожирением и профилактикой метаболических заболеваний — особенно среди людей, работающих посменно», — сказала Линч.

«Ожирение становится все более распространенной проблемой, оказывающей серьезное негативное влияние на здоровье и благополучие, которое также создает значительную нагрузку на системы здравоохранения во всем мире», — добавила она.

«Это открытие дает множество новых направлений для исследований. Один из основных вопросов заключается в том, помогают ли Т-клетки регулировать циркадные ритмы в других тканях и, если да, то каким образом это влияет на ритмы этих тканей, — сказал Аарон Дуглас, научный сотрудник в Школе биохимии и иммунологии Тринити при биомедицинском научном институте. — Особенно интересно обратить внимание на Т-клетки, расположенные рядом с мозгом, так как их активность может существенно влиять на более сложные функции, такие как обучение и память, или даже затрагивать участки мозга, связанные с общим метаболизмом и регуляцией температуры тела»

Ранее исследование выявило новые закономерности в том, как время приема пищи связано с массой тела. Для эффективного управления весом важно обращать внимание не только на то, что мы едим, но и на то, когда мы едим. Исследование, опубликованное в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, выделяет две ключевые привычки, связанные с более низким индексом массы тела (ИМТ) в долгосрочной перспективе: продление ночного поста и ранний завтрак.