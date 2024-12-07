Продукты, которые поднимают настроение в стрессовые моменты, часто оказываются вредными для здоровья. Однако ученые обнаружили, что сочетание высококалорийной пищи с определенным видом какао может смягчить некоторые негативные последствия для организма.

В рамках рандомизированного двойного исследования, проведенного учеными из Бирмингемского университета, было установлено, что какао-порошок с высоким содержанием антиоксидантов способен улучшать состояние сосудов, нарушенное под воздействием стресса и употребления жирной пищи.

В исследовании приняли участие 23 человека в возрасте от 20 до 50 лет. Каждый из них съел две порции круассанов с соленым сливочным маслом и сыром чеддер, а также выпил стакан цельного молока.

При этом половина участников употребляла какао-напиток с высоким содержанием флавонолов — антиоксидантов, содержащихся в разнообразных растительных продуктах, таких как ягоды, чай, яблоки, груши и некоторые орехи. Остальные участники пили какао-напиток с низким содержанием флавонолов. После этого все они прошли стресс-тест, заключавшийся в умственном тесте по математике.

На втором занятии участники повторили эксперимент. Тем, кто пил какао-напиток с низким содержанием флавонолов, давали напиток с высоким содержанием флавонолов, и наоборот.

После жирной пищи и стрессовой ситуации исследователи обнаружили увеличение диаметра как плечевой, так и сонной артерий у участников эксперимента. Плечевая артерия доставляет насыщенную кислородом кровь к телу, а сонная артерия — насыщенную кислородом кровь к мозгу.

В частности, у тех, кто пил какао с низким содержанием флавонолов, восстановление плечевой артерии заняло больше времени. В течение 90 мин. после жирной пищи и стресс-теста эта артерия продолжала демонстрировать сниженную способность реагировать на изменения кровотока.

Несмотря на незначительность, этот уровень нарушений связан с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 9–13% в будущем. Те, кто пил какао с высоким содержанием флавонолов, были в некоторой степени защищены от этих нарушений. Реакция их плечевой артерии на изменения кровотока была лучше, чем у группы с низким содержанием флавонолов.

«По нашим данным, это первое исследование, которое демонстрирует, что какао с высоким содержанием флавонолов может ослабить вызванное стрессом снижение дилатации плечевой артерии, опосредованной кровотоком, после употребления пищи с высоким уровнем жиров», — отмечают авторы исследования под руководством физиолога Розалинд Бейнхэм.

Сегодня большинство людей, питающихся по западной диете, не достигают рекомендуемого ежедневного потребления флавонолов, что примерно соответствует двум чашкам черного или зеленого чая. Некоторые ограниченные данные свидетельствуют о том, что эти биоактивные соединения могут положительно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы и когнитивные функции.

Хотя необходимы дальнейшие исследования, текущее исследование подтверждает эту гипотезу, по крайней мере, в рамках здоровья сердечно-сосудистой системы. Высокая доза флаванолов, использованная в эксперименте в Бирмингеме, соответствует двум чашкам зеленого чая, 5,5 столовым ложкам необработанного какао или 300 гр. ягод.

«Для тех, кто в стрессовых ситуациях склонен к перееданию сладостей или зависит от готовой еды из-за постоянного напряженного графика, внедрение даже небольших изменений в рацион может существенно повлиять на общее состояние», — сообщает биологический психолог Джет Вельдхуйзен ван Зантен из Бирмингема.

Стоит отметить, что авторы исследования не обнаружили воздействия какао с высоким содержанием флавонолов на кровоток или уровень насыщения мозга кислородом после стресса. Будущие эксперименты с участием большего числа испытуемых могут помочь разобраться в результатах, особенно учитывая, что предшествующие исследования флавонолов указывали на их положительное влияние на когнитивные функции.

«Это исследование демонстрирует, что употребление продуктов с высоким содержанием флаванолов может служить полезной стратегией для уменьшения негативного влияния несбалансированного питания на сосудистую систему, — утверждает диетолог Катарина Рендейро. — Это может поспособствовать тому, чтобы мы принимали более осознанные решения относительно нашего питания и напитков в периоды стресса».

Ранее исследователи обнаружили, что ограничение приема пищи в течение 10 часов в день повышает важные показатели здоровья сердца. По оценкам специалистов, более трети взрослого населения США страдают метаболическим синдромом — совокупностью медицинских состояний, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.