Исследователи подтвердили наличие вируса Кэмп-Хилла, разновидности генипавируса, у северных короткохвостых землероек в Алабаме. Генипавирусы, такие как Хендра и Нипах, известны тем, что вызывают тяжелые заболевания и высокий уровень смертности среди людей и животных. Обнаружение этого вируса в Северной Америке свидетельствует о его более широком глобальном распространении, чем считалось ранее.

Исследователи из Квинслендского университета (UQ) обнаружили первый генипавирус, выявленный в Северной Америке. Доктор Рис Пэрри из Школы химии и молекулярных бионаук подтвердил наличие вируса Кэмп-Хилл у землероек в Алабаме, США.

«Генипавирусы вызывали серьезные заболевания и смерть людей и животных в других регионах, — говорит доктор Пэрри. — Одним из самых опасных является вирус Хендра, который впервые был обнаружен в Брисбене (Австралия), и смертность от которого достигает 70%».

Другой пример — вирус Нипах, смертность от которого составляет от 40% до 75% во время вспышек в Юго-Восточной Азии, в том числе в Малайзии и Бангладеш.

Вирус Кэмп-Хилл был обнаружен у северных короткохвостых землероек — мелких млекопитающих, широко распространенных в Канаде и США. Доктор Пэрри говорит, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, представляет ли он угрозу для людей.

«Ближайшим известным генипавирусом к вирусу Кэмп-Хилл, вызвавшим заболевание у людей, является вирус Лангиа, который перешел от землероек к людям в Китае, — сказал он. — Это указывает на то, что передача вируса от землеройки к человеку возможна».

Соавтор исследования доктор Ариэль Айзекс говорит, что разработка вакцин против этого семейства вирусов является одним из приоритетов исследователей UQ.

«Следующим шагом в этой работе будет определение ключевых поверхностных белков вируса, которые участвуют в проникновении в клетки, чтобы расширить наше понимание семейства вирусов и найти лучшие способы защиты от них», — сказала она.

Исследование международной группы ученых, опубликованное в журнале Cell, является одной из крупнейших известных работ по открытию видов вирусов. Ранее с помощью инструмента машинного обучения были обнаружены 161 979 новых видов РНК-вирусов. По мнению исследователей они значительно улучшат картирование жизни на Земле и помогут в идентификации многих миллионов еще не охарактеризованных вирусов.