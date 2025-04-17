Астрономы утверждают, что на гигантской планете, расположенной на расстоянии 124 световых лет от Земли, найдены убедительные доказательства существования внеземной жизни за пределами Солнечной системы.

Иллюстрация того, как может выглядеть планета K2-18 b, находящаяся в 124 световых годах от Земли. Иллюстрация: Nasa, CSA, ESA, J. Olmstead (STScI), N. Madhusudhan (Кембриджский университет)

С помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» ученые наблюдали за планетой K2-18b и обнаружили химические следы двух соединений. На Земле, как известно, эти соединения производятся только благодаря жизнедеятельности организмов.

Обнаружение химических веществ диметилсульфида (ДМС) и диметилдисульфида (ДМДС), хоть и не является прямым доказательством инопланетной биологической активности, может значительно приблизить ответ на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной.

«Это самое убедительное на сегодняшний день доказательство биологической активности за пределами Солнечной системы, — сказал профессор Никку Мадхусудхан, астрофизик из Кембриджского университета, руководивший наблюдениями. — Мы очень осторожны. Мы должны задать себе вопросы о том, реален ли сигнал и что он означает».

Он добавил: «Через десятилетия мы, возможно, оглянемся на этот момент времени и осознаем, что именно тогда другая жизнь во вселенной оказалась в пределах досягаемости».

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Другие ученые настроены более скептически, поскольку остаются вопросы о том, являются ли общие условия на K2-18b благоприятными для жизни и можно ли с уверенностью считать ДМС и ДМДС, которые вырабатываются в основном морским фитопланктоном на Земле, биосигнатурами.

K2-18 b находится в созвездии Льва. Ее масса почти в девять раз превышает массу Земли, а размер — в 2,6 раза. Планета вращается в обитаемой зоне своей звезды — холодного красного карлика, который меньше Солнца почти в два раза.

Когда в 2019 году космический телескоп «Хаббл» обнаружил в ее атмосфере водяной пар, ученые объявили ее «самым пригодным для жизни миром» за пределами Солнечной системы.

В ходе последующих наблюдений, проведенных командой Мадхусудхана в 2023 году, предполагаемая вода оказалась метаном.

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Возникает вопрос, мог ли ДМС быть занесен на планету кометами или образоваться в гидротермальных источниках, вулканах или грозах посредством экзотических химических процессов.