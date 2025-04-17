Астрономы утверждают, что на гигантской планете, расположенной на расстоянии 124 световых лет от Земли, найдены убедительные доказательства существования внеземной жизни за пределами Солнечной системы.
С помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» ученые наблюдали за планетой K2-18b и обнаружили химические следы двух соединений. На Земле, как известно, эти соединения производятся только благодаря жизнедеятельности организмов.
Обнаружение химических веществ диметилсульфида (ДМС) и диметилдисульфида (ДМДС), хоть и не является прямым доказательством инопланетной биологической активности, может значительно приблизить ответ на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной.
«Это самое убедительное на сегодняшний день доказательство биологической активности за пределами Солнечной системы, — сказал профессор Никку Мадхусудхан, астрофизик из Кембриджского университета, руководивший наблюдениями. — Мы очень осторожны. Мы должны задать себе вопросы о том, реален ли сигнал и что он означает».
Он добавил: «Через десятилетия мы, возможно, оглянемся на этот момент времени и осознаем, что именно тогда другая жизнь во вселенной оказалась в пределах досягаемости».
Другие ученые настроены более скептически, поскольку остаются вопросы о том, являются ли общие условия на K2-18b благоприятными для жизни и можно ли с уверенностью считать ДМС и ДМДС, которые вырабатываются в основном морским фитопланктоном на Земле, биосигнатурами.
K2-18 b находится в созвездии Льва. Ее масса почти в девять раз превышает массу Земли, а размер — в 2,6 раза. Планета вращается в обитаемой зоне своей звезды — холодного красного карлика, который меньше Солнца почти в два раза.
Когда в 2019 году космический телескоп «Хаббл» обнаружил в ее атмосфере водяной пар, ученые объявили ее «самым пригодным для жизни миром» за пределами Солнечной системы.
В ходе последующих наблюдений, проведенных командой Мадхусудхана в 2023 году, предполагаемая вода оказалась метаном.
Возникает вопрос, мог ли ДМС быть занесен на планету кометами или образоваться в гидротермальных источниках, вулканах или грозах посредством экзотических химических процессов.