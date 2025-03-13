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Ученые обнаружили загадочные новые клетки мозга, которые ответственны за болезнь Альцгеймера

Ученые обнаружили загадочные новые клетки мозга, которые ответственны за болезнь Альцгеймера

Ученые из UBC обнаружили новый тип клеток мозга, называемых овоидными, которые играют ключевую роль в памяти распознавания объектов. Этот прорыв может привести к новым методам лечения заболеваний, связанных с памятью, таких как болезнь Альцгеймера и эпилепсия, путем воздействия на эти клетки для улучшения сохранения памяти и предотвращения снижения когнитивных способностей.

Исследователи медицинского факультета UBC обнаружили важную часть этой головоломки. В исследовании, опубликованном в Nature Communications, они идентифицируют ранее неизвестный тип мозговых клеток, который играет ключевую роль в распознавании и запоминании объектов.

Эти высокоспециализированные нейроны, называемые овоидными клетками, активируются каждый раз, когда человек сталкивается с чем-то новым, запуская процесс, который сохраняет эти объекты в памяти и позволяет узнавать их спустя месяцы, а возможно, и годы.

«Память распознавания объектов играет центральную роль в нашей идентичности и в том, как мы взаимодействуем с миром», — сказал доктор Марк Чембровски, старший автор исследования, доцент кафедры клеточных и физиологических наук в UBC. А исследователь в Центре здоровья мозга Джавада Мовафагяна добавил: «Знание того, является ли объект знакомым или новым, может определить все: от выживания до повседневного функционирования и имеет огромное значение для заболеваний и расстройств, связанных с памятью».

Овоидные клетки, получившие свое название из-за характерной яйцевидной формы своего тела, присутствуют в относительно небольшом количестве в гиппокампе людей, мышей и других животных. Адриенна Кинман, аспирантка лаборатории доктора Чембровски и ведущий автор исследования, обнаружила уникальные свойства клеток во время анализа образца мозга мыши, когда она заметила небольшой кластер нейронов с весьма характерной экспрессией генов. При дальнейшем анализе исследователи увидели, что они существенно отличаются от других нейронов на клеточном и функциональном уровне, а также с точки зрения их нейронной сети.

Чтобы понять роль овоидных клеток, Кинман манипулировала клетками у мышей, чтобы они светились, когда активны внутри мозга. Затем команда использовала миниатюрный однофотонный микроскоп, чтобы наблюдать за клетками, когда мыши взаимодействовали с окружающей средой.

Овоидные клетки загорались, когда мыши сталкивались с незнакомым объектом, но по мере привыкания к нему клетки переставали реагировать. Другими словами, клетки выполнили свою работу: мыши теперь помнили объекты.

«Примечательно, насколько ярко эти клетки реагируют, когда сталкиваются с чем-то новым. Редко можно увидеть такую ​​четкую связь между активностью клеток и поведением, — сказал Кинман. — А у мышей клетки могут помнить одну встречу с объектом в течение месяцев, что является необычайным уровнем устойчивой памяти для этих животных».

Исследователи сейчас изучают роль, которую играют овоидные клетки в ряде заболеваний мозга. Гипотеза команды заключается в том, что когда клетки становятся нерегулируемыми, слишком активными или недостаточно активными, они могут вызывать симптомы таких состояний, как болезнь Альцгеймера и эпилепсия.

«Память узнавания — один из признаков болезни Альцгеймера: вы забываете, где находятся ключи, или ту фотографию любимого человека. Что, если бы мы могли манипулировать этими клетками, чтобы предотвратить или обратить это вспять? — сказала Кинман. — А в случае с эпилепсией мы видим, что овоидные клетки гипервозбудимы и могут играть роль в возникновении и распространении приступов, что делает их перспективной целью для новых методов лечения».

Открытие высокоспециализированного нейрона переворачивает десятилетия традиционного мышления о том, что гиппокамп содержит только один тип клеток, контролирующий множественные аспекты памяти.

«С точки зрения фундаментальной нейронауки это действительно меняет наше понимание того, как работает память, — сказал он. — Это открывает дверь к идее, что в мозге могут быть другие неоткрытые типы нейронов, каждый из которых играет специализированную роль в обучении, памяти и познании. Это создает мир возможностей, которые полностью изменят то, как мы подходим и лечим здоровье и болезни мозга».

В 2023 году китайские врачи-неврологи из клиники памяти диагностировали у 19-летнего парня болезнь Альцгеймера. Они заявили, что это самый молодой пациент в мире с таким диагнозом.

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