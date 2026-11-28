Компании, которые разрабатывают искусственный интеллект, используют терминологию, способную создавать у пользователей завышенные представления о возможностях, безопасности и самостоятельности нейросетей. К такому выводу пришли исследователи канадского Университета Саймона Фрейзера. Они проанализировали 30 распространенных в ИИ-индустрии понятий и предложили назвать подобную практику глослайтингом (glosslighting) — от английских слов glossary (словарь) и gaslighting (психологическая манипуляция).

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В работе, опубликованной в научном журнале AI and Ethics, авторы рассмотрели, как технологическая терминология влияет на восприятие ответственности разработчиков за работу их продуктов. По мнению исследователей, отдельные слова могут казаться вполне нейтральными, однако вместе они формируют представление об ИИ как о самостоятельной технологии, развитие которой практически не зависит от решений людей.

Одним из наиболее показательных примеров ученые называют термин «галлюцинации». Так принято обозначать ситуации, когда нейросеть выдает недостоверную информацию. Однако это слово наделяет программу человеческими качествами и может создавать впечатление, что ошибка возникла случайно. Исследователи предлагают чаще говорить о генерации ложной информации и системных недостатках моделей, за которые отвечают разработчики.

Похожую проблему авторы видят в понятии «облачные вычисления». За этим термином скрывается масштабная физическая инфраструктура: серверы, электростанции, системы охлаждения и линии электропередачи. Использование абстрактного обозначения, по мнению ученых, мешает потребителям оценивать реальные энергетические и экологические издержки цифровых сервисов.

Отдельную группу составляют понятия «суперинтеллект», «сильный искусственный интеллект» (AGI) и «экзистенциальные риски». Авторы считают, что дискуссии о потенциальных возможностях будущих нейросетей способны отвлекать внимание от уже существующих проблем: ошибок автоматизированных систем, условий труда разметчиков данных и концентрации технологических ресурсов у ограниченного числа корпораций.

Под сомнение исследователи поставили и такие выражения, как «ответственный ИИ» и «демократизация искусственного интеллекта». Их использование в маркетинге может формировать положительное отношение к компании, даже если она не раскрывает конкретные механизмы контроля за своими продуктами или правила работы с пользовательскими данными.

Для корпоративных клиентов недостаточная прозрачность терминологии также создает риски. Например, обозначение продукта как автономного ИИ-агента само по себе ничего не говорит о том, какие операции он способен выполнять без участия человека, насколько часто ошибается и сколько ресурсов потребуется для проверки его работы. Эти характеристики необходимо оценивать отдельно при выборе программного обеспечения.

Авторы исследования призвали разработчиков, журналистов и регуляторов использовать более конкретные описания технологий. При этом работа представляет собой критический анализ языка ИИ-индустрии, а не эксперимент по изучению поведения потребителей. Она не доказывает, что каждая компания сознательно вводит пользователей в заблуждение, однако указывает на необходимость более прозрачной коммуникации о возможностях и ограничениях нейросетей.

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