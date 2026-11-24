Руководитель направления искусственного интеллекта Meta* Александр Ван заявил, что человечество приближается к созданию суперинтеллекта — системы, которая сможет превосходить людей практически во всех интеллектуальных задачах. По его мнению, в ближайший год решения разработчиков определят, удастся ли сохранить контроль над такими технологиями. Особую опасность Ван видит в возможности передачи ИИ ключевых общественных функций и самостоятельного совершенствования нейросетей.

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29-летний Александр Ван возглавляет Meta* Superintelligence Labs — подразделение, которое занимается созданием наиболее мощных моделей компании. Ранее он основал Scale AI, а в 2025 году перешел в Meta* после инвестиций корпорации в его стартап на $14,3 млрд.

Поводом для заявления стали сообщения о возможном решении гипотезы Римана с помощью Claude. Сотрудник Anthropic Левент Алпеге представил формализованное доказательство математической задачи, над которой ученые работают с 1859 года.

Ван считает этот результат признаком качественного изменения возможностей нейросетей. Однако доказательство пока не получило окончательного признания математического сообщества, поэтому выводы о его значении пока делать рано.

По мнению Вана, ИИ уже приблизился к уровню, на котором сможет самостоятельно проводить исследования в области ИИ. Следующим этапом может стать автоматизация разработки новых алгоритмов и архитектур.

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Если нейросети научатся совершенствовать собственные возможности, темпы прогресса резко увеличатся. Аналогичные изменения исследователь ожидает в биологии, военных технологиях, экономике и других научных направлениях.

Главную угрозу Ван связывает с рекурсивным самосовершенствованием. При таком сценарии ИИ разрабатывает более эффективную версию самого себя, которая затем создает следующую. Исследователь сомневается, что человечество сможет сохранить контроль над системой, если ее интеллектуальные возможности окажутся в тысячи раз выше человеческих.



Ван также выступил против представления о том, что развитие суперинтеллекта неизбежно и разработчикам остается лишь обеспечить его безопасность. По его мнению, индустрия должна заранее определить, какие задачи допустимо передавать автономным системам и каким образом сохранить решающую роль человека.

Он призвал создавать технологии, которые расширяют возможности людей, вместо постепенной передачи нейросетям контроля над общественными процессами. Конкретного механизма международного регулирования Ван пока не предложил.

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При этом позиция Вана в целом соответствует концепции персонального суперинтеллекта, которую ранее изложил Марк Цукерберг. Руководитель Meta* выступает за широкое распространение мощных ИИ-инструментов, чтобы контроль над ними не сосредоточился у небольшого числа компаний или государственных институтов.

В августе корпорация также объявила о намерении усилить независимый надзор за выпуском новых моделей и предоставить совету директоров полномочия по утверждению критериев безопасности.

Предупреждение Вана показывает растущие разногласия внутри индустрии относительно дальнейшего развития ИИ. Компании продолжают соревноваться в создании более мощных моделей, одновременно обсуждая необходимость ограничений и независимого контроля. Главный вопрос заключается в том, смогут ли разработчики обеспечить человеку право определять цели и границы применения систем, интеллектуальные возможности которых в перспективе могут превысить человеческие.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

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