Американские ученые обнаружили новый цвет, который назвали «оло». Однако люди не могут видеть его естественным образом. Чтобы его запечатлеть, команда направила лазерные импульсы в глаза участников эксперимента. Пять человек, видевших полученный цвет, описали его как сине-зеленый.

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«Мы с самого начала предсказывали, что это будет выглядеть как беспрецедентный цветовой сигнал, но мы не знали, что мозг будет с ним делать, — сказал Рен Нг, инженер-электрик из Калифорнийского университета в Беркли. — Это было потрясающе. Он невероятно насыщенный».

Исследователи представили изображение бирюзового квадрата, чтобы дать представление о цвете, который они назвали «оло», но подчеркнули, что этот оттенок можно ощутить только с помощью лазерных манипуляций с сетчаткой глаза.

«Невозможно передать этот цвет в статье или на мониторе, — сказал Остин Рурда, ученый-визуалист из команды. — Вся суть в том, что это не тот цвет, который мы видим, его просто нет. Цвет, который мы видим, — это его версия, но он абсолютно меркнет по сравнению с опытом оло».

Люди видят цвета, когда свет попадает на колбочки в сетчатке — чувствительные к цвету клетки. Есть три типа колбочек: они реагируют на длинные (L), средние (M) и короткие (S) волны света.

Естественный свет состоит из волн разной длины, которые по-разному стимулируют L-, M- и S-колбочки. Так мы воспринимаем разные цвета. Красный свет в первую очередь стимулирует L-колбочки, а синий — S-колбочки. M-колбочки находятся посередине, и нет естественного света, который активировал бы только их.

Команда из Беркли решила преодолеть это ограничение. Они начали с картирования небольшой части сетчатки человеческого глаза, чтобы определить положение его колбочек М. Затем для сканирования использовали лазер — он запускает крошечный импульс света, чтобы стимулировать клетку, прежде чем перейти к следующей колбочке.

Цвет выходит за рамки естественного диапазона невооруженного глаза, поскольку стимулируются почти исключительно колбочки M, состояние, которого естественный свет не может достичь. Название «оло» (olo) происходит от двоичного числа 010, указывающего на то, что из колбочек L, M и S задействованы только колбочки M.

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Однако открытие озадачило одного эксперта. «Это не новый цвет, — сказал Джон Барбур, ученый-зритель из City St George’s, Лондонского университета. — Это просто более насыщенный зеленый, который может быть получен только когда сигнал поступает исключительно от M-колбочек». По его словам, работа имела «ограниченную ценность».