Пожалуй, ни одно животное на планете не может похвастаться такой ловкостью, как обычная домашняя кошка. Самый главной особенностью этих зверей является способность благополучно приземляться на четыре лапы и ловко выкручивать свое тело при падении. Исследователи выяснили, что произойдет с кошками в условиях микрогравитации.

Попытки разгадать эту кошачью «сверхспособность» начались с изобретением хронофотографии. В 1894 году французский ученый Этьен-Жюль Марей опубликовал серию фотографий, сделанных с частотой 12 кадров в секунду. Он запечатлел, как кошка ловко переворачивается в воздухе, перед тем как приземлиться после падения из положения лежа.

В 1950-х годах был открыт параболический полет — возможность имитировать условия нулевой гравитации с помощью специально сконструированных самолетов, падающих по точной траектории. Тогда появилась идея узнать, что будет со способностью кошки приземляться на лапы, если она не сможет отличить верх от низа. Это решили выяснить исследователи из Лаборатории аэрокосмических медицинских исследований ВВС США.

Параболический полет — это не настоящая микрогравитация, а кратковременное ощущение ее эффекта. Подобно тому как пассажиры самолета испытывают невесомость, быстро спускаясь с большой высоты на меньшую. Это дезориентирует, не зря параболический полет получил прозвище vomit comet («рвотная комета»).

Первые эксперименты проводились на борту самолета Convair C-131 Samaritan. В условиях параболического полета рефлекторные способности кошек почти полностью утрачиваются в условиях невесомости. Почти — но не совсем. Хотя кошки кажутся дезориентированными, они все еще могут изгибаться и поворачивать свое тело, пытаясь понять, куда им падать.

В статье 1957 года, опубликованной в журнале «Авиационная медицина», рассказывается об экспериментах с восемью котятами в самолетах T-33 и F-94. По словам Зигфрида Гератхоль и Герберта Сталлингса из ВВС США, они тестировали параболические полеты не только для удовлетворения любопытства исследователей, но и для выяснения роли отолитов (специальных рецепторов. — Прим. ред,) в условиях невесомости.

Кошачьи повадки в условиях экспериментов помогли ученым понять особенности этих животных В 1969 году механики Кейн и Шер из Стэнфордского университета опубликовали в International Journal of Solids and Structures анализ, описывающий движение падающей кошки как двух цилиндров, которые скручиваются относительно друг друга, чтобы быстро выровняться во время падения.

Исследование принесло свои плоды и для изучения человеческого организма. Те же двое ученых написали для NASA документ, в котором использовались математические модели для лучшего понимания движения и ориентации человеческого тела в свободном падении.

В 1968 году Кейн попросил гимнаста, который, подпрыгивал на батуте в костюме астронавта, сымитировать движения падающей кошки. Эксперимент был сфотографирован Ральфом Крейном, и фотографии были опубликованы в журнале LIFE. До сих пор астронавтов обучают изгибать тело, как кошки, чтобы они могли поворачиваться в условиях микрогравитации.

Ранее астронавты Суни Уильямс и Бутча Уилмор, застрявшие в космосе до 2025 года, рассказали, как ощущается жизнь на высоте 400 км над Землей. Они раскрыли множество сложностей, с которыми сталкиваются каждый день, и даже описали особый «космический запах».