Новое исследование предлагает пересмотреть классическую оценку влияния генетики на продолжительность жизни, которая почти 30 лет оставалась одним из главных ориентиров в этой области. Авторы работы, опубликованной в журнале Science в 2026 году, считают, что после исключения смертей от внешних причин наследуемость продолжительности жизни может достигать примерно 50% — почти вдвое больше, чем показывали ранние исследования.

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Отправной точкой для этой дискуссии остается работа 1996 года под руководством Анне Марии Херскинд, опубликованная в журнале Human Genetics. Ученые проанализировали данные 2 872 датских однополых пар близнецов, родившихся между 1870 и 1900 годами. В выборку вошли пары, в которых оба близнеца дожили как минимум до 15 лет. Используя демографическую статистику и данные о смертности в Дании, исследователи оценили, какую долю различий в возрасте смерти можно связать с генетическими факторами.

Итоговая оценка наследуемости составила 0,26 для мужчин и 0,23 для женщин. Иными словами, около четверти различий в продолжительности жизни внутри этой когорты исследователи статистически связали с генетикой, а остальную вариацию — преимущественно с индивидуальными факторами среды. Это не означает, что гены определяют четверть продолжительности жизни каждого отдельного человека.

Авторы новой работы Бен Шенхар, Ури Алон и их коллеги считают, что прежние оценки занижались из-за смертей от внешних причин — несчастных случаев, инфекций, насилия и других факторов, напрямую не связанных с биологическим старением.

Согласно модели авторов, если значительная часть людей умирает в молодом возрасте по внешним причинам, сходство в продолжительности жизни между родственниками становится менее заметным. Генетическая предрасположенность к возрастным заболеваниям в таких случаях просто не успевает проявиться и отразиться в статистике. С помощью математического моделирования и анализа близнецовых когорт исследователи попытались отделить смерти, связанные с биологическим старением, от смертей по внешним причинам. После такой корректировки оценка наследуемости выросла примерно до 50%.

Участники датской когорты, родившиеся в 1870−1900 годах, жили совсем в других условиях — при более высоких инфекционных рисках, ограниченной доступности медицинской помощи и ином уровне охраны труда и санитарии. Подробные архивные записи делают исследование Херскинд особенно ценным, но не позволяют вынести его результаты за пределы исторического контекста, который во многом определял причины смерти в тот период.

Новая интерпретация уже столкнулась с критикой. В препринте на платформе bioRxiv исследователь Сергей Корнилов пишет, что модель может принять общие для семьи внешние риски за проявление генетического сходства и тем самым завысить наследуемость. Этот спор показывает главную сложность подобных расчетов — надежно отделить смерти от внешних причин от смертей, связанных со старением и состоянием здоровья.

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Картину усложняет и исследование 2018 года под руководством Дж. Грэма Руби, опубликованное в журнале Genetics. Проанализировав крупный массив генеалогических данных, его авторы связали завышение прежних оценок с ассортативным выбором партнеров — склонностью людей создавать пары с теми, кто обладает схожими социальными характеристиками и показателями здоровья. После учета этого эффекта наследуемость долголетия в изученных когортах оценили менее чем в 10%.

Единой оценки по-прежнему нет. Результат зависит от того, какой именно показатель называют долголетием, какую популяцию изучают и как модель учитывает причины смерти, семейную среду и сходство между родственниками.

Исследование Херскинд сохраняет значение, поскольку одним из первых предложило количественный ответ на вопрос, который легко обрастает мифами. Новая работа в Science не отменяет прежние результаты, а показывает, насколько сильно итоговая оценка зависит от выбранной модели. Продолжительность жизни складывается из генетики, состояния медицины, социальных условий, поведения и случайности, поэтому свести ее к одной универсальной цифре пока не получается.

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