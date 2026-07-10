Группа ученых под руководством Кэсиня Хуана представила систему искусственного интеллекта Biomni, способную выполнять широкий круг задач в биомедицинских исследованиях. Разработка может взять на себя наиболее трудоемкие этапы научной работы — от анализа крупных массивов данных до подготовки лабораторных протоколов.

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Современная биомедицина столкнулась с информационным парадоксом. Объем научных данных растет настолько быстро, что даже опытные специалисты не успевают работать со всем доступным материалом. Новые публикации, специализированные базы знаний и аналитические инструменты появляются быстрее, чем ученые могут их изучить и встроить в свою работу. В результате часть потенциально ценной информации остается невостребованной.

Biomni разработали, чтобы сократить этот разрыв между объемом доступной информации и возможностями исследователей. В отличие от узкоспециализированных ИИ-систем, он может сам выстраивать последовательность действий в зависимости от поставленной задачи. Сначала Biomni анализирует запрос пользователя, затем делит работу на отдельные этапы, выбирает подходящие инструменты и проходит весь процесс без заранее прописанного для каждого случая сценария.

Во время испытаний Biomni показал результаты, сопоставимые с результатами профильных специалистов, но выполнил ряд заданий значительно быстрее. Возможности системы проверили на нескольких практических проектах, среди которых были анализ данных с носимых медицинских устройств и подготовка лабораторных протоколов для проведения экспериментов.

Разработчики признают, что нынешняя версия охватывает далеко не все направления биомедицины и возможности технологии пока остаются ограниченными. При дальнейшем развитии подобные интеллектуальные агенты, по их мнению, смогут заметно изменить организацию научной работы. Автоматизация рутинных операций и сложного анализа данных освободит ученым больше времени для поиска новых идей, формулирования гипотез и разработки методов диагностики и лечения.

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