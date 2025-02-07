Исследователи из Института исследований старения имени Хинды и Артура Маркуса, входящего в Hebrew SeniorLife и связанного с Гарвардской медицинской школой выявили тесную связь между температурой в помещении и когнитивными способностями у пожилых людей. Оно также подчеркнуло, как изменение климата может повысить риски для когнитивного здоровья.

Исследование показало, что пожилые люди испытывают наименьшие трудности с вниманием, когда температура в их доме находится в пределах 20–24°C. Когда температура поднимается всего на 4°C выше или ниже этого диапазона, риск проблем с вниманием удваивается.

В ходе исследования в течение года отслеживались температуры в домах. Результаты, опубликованные в журнале Journal of Gerontology: Medical Sciences, свидетельствуют о том, что даже текущие климатические условия подвергают пожилых людей риску, при этом многие из них испытывают температуру в помещении, которая может ухудшить их когнитивные способности.

Последствия особенно тревожны для малообеспеченных и необеспеченных слоев населения, у которых может быть меньше ресурсов для регулирования своей домашней среды.

«Наши результаты подчеркивают важность понимания того, как факторы окружающей среды, такие как температура в помещении, влияют на когнитивное здоровье у стареющего населения», — сказал Амир Баниассади, доктор философии, ведущий автор исследования, младший научный сотрудник II в Институте Маркуса и ведущий эксперт по изучению последствий изменения климата для пожилых людей.

По его словам, это исследование подчеркивает необходимость вмешательства в общественное здравоохранение и жилищную политику, которые отдают приоритет устойчивости к изменению климата для пожилых людей. По мере повышения глобальной температуры обеспечение доступа к контролируемой по температуре среде будет иметь решающее значение для защиты их когнитивного благополучия.

После исследования 2023 года, в котором изучалось, как температура влияет на сон пожилых людей и их когнитивные способности, новое — добавляет новые доказательства того, что последствия изменения климата выходят за рамки физического здоровья и охватывают когнитивные функции. Это подчеркивает необходимость принятия упреждающих мер.

Возможные решения включают интеграцию технологий «умного дома» для оптимизации температуры в помещениях, повышение энергоэффективности жилья и расширение доступа к ресурсам охлаждения.

В настоящее время большинство людей обеспокоены своими когнитивными способностями и стремятся их улучшить. Исследования показывают, что изменения в образе жизни, такие как отказ от курения и контроль давления, могут помочь повысить когнитивные функции и снизить риск деменции.