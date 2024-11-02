Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Network Psychology, рассматривает гипотезу «Разум после полуночи»: на эмоции и поведение влияет 24-часовой цикл активности. В ночное время работа человеческого мозга меняется. После полуночи негативные эмоции усиливаются, рискованные идеи становятся более привлекательными, а ограничения ослабевают.

Ученые предполагают, что эти изменения связаны с циркадными ритмами, которые влияют на мозговую активность. В определенные часы наш организм склонен чувствовать и действовать определенным образом. Например, днем молекулярные уровни и активность мозга настроены на бодрствование. Но ночью типичное поведение человека — сон.

С эволюционной точки зрения это логично. Люди гораздо эффективнее охотились и собирали пищу при дневном свете, в то время как ночью риск стать жертвой хищников был намного выше. Согласно исследованию, в условиях темноты внимание особенно обостряется. Раньше это помогало концентрироваться на невидимых угрозах и быстро реагировать на них.

Однако чрезмерная сосредоточенность на негативных мыслях может отрицательно сказаться на мотивации, что, в свою очередь, приведет к необдуманным и рискованным действиям. Если добавить к этому недостаток сна, такая измененная форма сознания становится настоящей проблемой.

«Миллионы людей бодрствуют до глубокой ночи, и есть достаточно убедительные доказательства, что их мозг функционирует не так хорошо, как днем, — сказала невролог Элизабет Клэрман из Гарвардского университета. — Я настоятельно призываю продолжить исследования в этой области, поскольку это напрямую затрагивает их здоровье и безопасность, а также безопасность окружающих».

Чтобы подтвердить свою точку зрения, авторы гипотезы используют два примера. В первом человек, употребляющий наркотики, успешно справляется с тягой в течение дня, но поддается своим желаниям ночью. Второй пример — это студент колледжа, страдающий от бессонницы, который с каждой бессонной ночью ощущает все больше подавленности, одиночества и отчаяния.

Обе ситуации в конечном итоге могут привести к летальному исходу. Самоубийства и самоповреждение чаще происходят в ночное время. Некоторые исследования показывают, что риск самоубийства в период с полуночи до шести утра в три раза выше, чем в любое другое время суток.

Авторы исследования «Разум после полуночи» утверждают, что «суицид, который раньше казался немыслимым, становится способом избежать одиночества и страданий. Лицо, находящееся в этом состоянии, принимает решение до того, как осознает последствия своих действий, и часто именно тогда, когда окружающие спят и не могут его остановить».

Кроме того, в ночное время наблюдается повышенный интерес к запрещенным веществам. Исследование, проведенное центром по контролю за употреблением наркотиков в Бразилии, показало, что риск передозировки опиоидами в ночное время возрастает в 4,7 раза.

Некоторые из таких действий могут быть связаны с хроническим недосыпом, но также вероятно, что играют роль и ночные неврологические изменения. Клэрман и ее коллеги подчеркивают необходимость более глубокого изучения этих факторов, чтобы обеспечить защиту тех, кто страдает от бессонницы. В настоящий момент недостаток сна и циркадные ритмы изучены недостаточно. Таким образом, исследователи не имеют полной картины, как люди, работающие посменно, например пилоты или врачи, справляются с нестандартными режимами сна.

По данным исследования, представленного на Конгрессе ESC 2024, дополнительный сон в выходные дни может снизить риск сердечных заболеваний на 20%. Люди, которым удается за выходные наверстать недостаток сна, могут оказать большую услугу своему сердцу, снизив риск сердечных заболеваний на одну пятую.