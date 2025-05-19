Новое исследование, опубликованное в журнале Social Psychological and Personality Science, раскрывает неожиданные психологические плюсы, которые родители получают в моменты, когда чувствуют гордость и благоговение по отношению к своим детям. Эти эмоции оказывают длительное воздействие — они могут стать внутренним ресурсом и помогать справляться с повседневными трудностями.

В отличие от предыдущих исследований, сосредоточенных на стрессах, связанных с родительством, это исследование фокусируется на его эмоциональных преимуществах. Были выбраны две эмоции — гордость и благоговение, — поскольку первая связана с личными достижениями, а вторая — с чувством сопричастности и единения с другими.

Три подхода к изучению эмоций

Для изучения этого вопроса ученые провели три исследования, используя разные методы: поперечное, лонгитюдное и экспериментальное. Затем они выполнили внутренний мета-анализ, чтобы обобщить полученные результаты.

В первом исследовании, охватившем 505 родителей выяснилось, что эмоции, такие как гордость и благоговение, влияют на их удовлетворенность жизнью и психологическое состояние. Родители, которые чаще испытывали гордость, реже сталкивались с негативными эмоциями.

С другой стороны, благоговение было тесно связано с высокой удовлетворенностью жизнью и глубоким осмыслением происходящего, независимо от темперамента детей или особенностей родителей. Стоит отметить, что родители маленьких детей чаще испытывают благоговение, однако эти эмоции приносят одинаковые преимущества для всех возрастных групп детей.

Во втором исследовании участвовали 130 родителей. В течение трех месяцев проверялось, как их уровень гордости и благоговения в разные моменты времени влияет на удовлетворенность жизнью и осмысленность. Результаты подтвердили выводы первого исследования: родители, испытывающие больше гордости, становились счастливее, а те, кто чувствовал больше благоговения, обретали больший смысл в жизни.



В третьем исследовании, в котором приняли участие 261 родитель, предлагалось вспомнить три различных опыта с детьми: обычный (контрольный), вызывающий гордость и вызывающий благоговение.

Как и в предыдущих исследованиях выяснилось, что гордость и благоговение увеличивают удовлетворенность жизнью и снижают негативные эмоции по сравнению с обычным опытом. Кроме того, гордость и благоговейный трепет усиливают чувства любви и связи с детьми, а также вызывают ощущение принадлежности к чему-то большему.

Эти факторы способствуют улучшению психологического благополучия. К тому же благоговейный трепет, в отличие от гордости, связан с замедлением времени, что помогает родителям быть более внимательными и ценить проведенные с детьми моменты.

Позитивные эмоции — ресурс для преодоления трудностей

Родители, которые с трепетом относятся к своим детям, глубже переживают важные моменты, такие как первые шаги малыша. В то время как гордость обычно связана с достижениями ребенка или преодолением им трудностей, благоговение возникает из простых, но значимых проявлений любви. Это отличие объясняет, почему оно приносит больше психологических преимуществ, помогая находить смысл и разнообразие в жизни.

Внутренний метаанализ трех исследований подтвердил ключевые результаты о том, что гордость положительно связана с удовлетворенностью жизнью и снижением негативных эмоций, а благоговение с ощущением жизненного смысла и психологического благополучия.