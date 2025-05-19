Ученые раскрыли неожиданный источник сил для родителей — больше никакого стресса
Новое исследование, опубликованное в журнале Social Psychological and Personality Science, раскрывает неожиданные психологические плюсы, которые родители получают в моменты, когда чувствуют гордость и благоговение по отношению к своим детям. Эти эмоции оказывают длительное воздействие — они могут стать внутренним ресурсом и помогать справляться с повседневными трудностями.
В отличие от предыдущих исследований, сосредоточенных на стрессах, связанных с родительством, это исследование фокусируется на его эмоциональных преимуществах. Были выбраны две эмоции — гордость и благоговение, — поскольку первая связана с личными достижениями, а вторая — с чувством сопричастности и единения с другими.
Три подхода к изучению эмоций
Для изучения этого вопроса ученые провели три исследования, используя разные методы: поперечное, лонгитюдное и экспериментальное. Затем они выполнили внутренний мета-анализ, чтобы обобщить полученные результаты.
- В первом исследовании, охватившем 505 родителей выяснилось, что эмоции, такие как гордость и благоговение, влияют на их удовлетворенность жизнью и психологическое состояние. Родители, которые чаще испытывали гордость, реже сталкивались с негативными эмоциями.
С другой стороны, благоговение было тесно связано с высокой удовлетворенностью жизнью и глубоким осмыслением происходящего, независимо от темперамента детей или особенностей родителей. Стоит отметить, что родители маленьких детей чаще испытывают благоговение, однако эти эмоции приносят одинаковые преимущества для всех возрастных групп детей.
- Во втором исследовании участвовали 130 родителей. В течение трех месяцев проверялось, как их уровень гордости и благоговения в разные моменты времени влияет на удовлетворенность жизнью и осмысленность. Результаты подтвердили выводы первого исследования: родители, испытывающие больше гордости, становились счастливее, а те, кто чувствовал больше благоговения, обретали больший смысл в жизни.
- В третьем исследовании, в котором приняли участие 261 родитель, предлагалось вспомнить три различных опыта с детьми: обычный (контрольный), вызывающий гордость и вызывающий благоговение.
Как и в предыдущих исследованиях выяснилось, что гордость и благоговение увеличивают удовлетворенность жизнью и снижают негативные эмоции по сравнению с обычным опытом. Кроме того, гордость и благоговейный трепет усиливают чувства любви и связи с детьми, а также вызывают ощущение принадлежности к чему-то большему.
Эти факторы способствуют улучшению психологического благополучия. К тому же благоговейный трепет, в отличие от гордости, связан с замедлением времени, что помогает родителям быть более внимательными и ценить проведенные с детьми моменты.
Позитивные эмоции — ресурс для преодоления трудностей
Родители, которые с трепетом относятся к своим детям, глубже переживают важные моменты, такие как первые шаги малыша. В то время как гордость обычно связана с достижениями ребенка или преодолением им трудностей, благоговение возникает из простых, но значимых проявлений любви. Это отличие объясняет, почему оно приносит больше психологических преимуществ, помогая находить смысл и разнообразие в жизни.
Внутренний метаанализ трех исследований подтвердил ключевые результаты о том, что гордость положительно связана с удовлетворенностью жизнью и снижением негативных эмоций, а благоговение с ощущением жизненного смысла и психологического благополучия.