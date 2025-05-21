При сигнале будильника многие испытывают желание нажать кнопку «отложить». Однако, согласно исследованиям ученых из Бригамской женской больницы в Гарвардском медицинском колледже (США), это действие не способствует полноценному восстановлению организма. Специалисты в области сна отмечают, что более половины людей продолжают откладывать момент пробуждения вопреки советам избегать этого.

Использование функции повтора будильника нарушает важные фазы сна, что может негативно сказаться на восстановлении организма в течение дня. Доктор Ребекка Роббинс, одна из авторов исследования, отметила, что многие из нас утром откладывают будильник в надежде поспать еще немного. Но этому широко распространенному явлению уделяется мало внимания в исследованиях сна.

Доктор Роббинс подчеркивает, что перед пробуждением в организме активно протекают процессы, связанные с быстрой фазой сна (REM-сном), которая является наиболее значимой стадией и называется восстановительной. Она играет важную роль в процессе запоминания, когнитивной деятельности и в эмоциональной обработке.

Тем не менее когда человек снова засыпает после того, как откладывает будильник, ему удается погрузиться лишь в легкий сон, а не в глубокую фазу быстрого сна. В связи с этим специалисты советуют устанавливать будильник на более позднее время, чтобы позволить себе больше времени для полноценного быстрого сна, а не прерывать его очередным сигналом.

«Оптимизировать свой сон и повысить работоспособность на следующий день можно, установив будильник на максимально поздний срок и вставая с постели сразу же при его срабатывании», — утверждает доктор Роббинс.

В ходе своего исследования доктор Роббинс и его команда проанализировали информацию о сне более чем 21 тыс. людей по всему миру, используя данные из приложения для отслеживания сна на смартфоне Sleep Cycle.

Исследование показало, что 45% участников часто включали функцию «повторный будильник», делая это более чем в 80% случаев. Эти так называемые «заядлые пользователи» оставались в постели в среднем на 20 мин. дольше каждый день. В будние дни наблюдалось больше случаев установки повторного будильника, в то время как в выходные эту функцию использовали значительно реже, когда у людей была возможность подольше поспать.

Стоит отметить, что пользователи, которые засыпали раньше, реже использовали функцию повтора, тогда как те, кто ложился поздно, активировали ее значительно чаще.

Кроме того, исследование показало, что женщины значительно чаще прибегают к использованию будильника с функцией отложенного срабатывания по сравнению с мужчинами. Они предполагают, что эти гендерные различия в поведении, связанном с отключением будильника, могут быть связаны с тем, что женщины чаще страдают от бессонницы по сравнению с мужчинами.

Команда исследователей также обратила внимание на сезонные колебания в использовании функции отложенного будильника. В частности, в декабре жители Северного полушария чаще прибегали к этой функции, в то время как в сентябре статистика использования была ниже. Это явление наблюдалось в противоположном направлении у людей в Южном полушарии.

Авторы подчеркнули, что для полного понимания того, как использование функции отложенного будильника сказывается на дневной работоспособности, необходимо провести дополнительные исследования.