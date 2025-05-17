Пение птиц вызывает у людей особые ощущения, поскольку мы — социальные существа, ориентированные на взаимодействие. Области мозга, отвечающие за общение с другими людьми, также активируются при контакте с природой и звуками птиц. Поэтому их щебет действительно способен положительно влиять на наше самочувствие.

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В исследовании приняли участие около 1300 человек, которые в течение двух недель три раза в день записывали информацию о своем окружении и самочувствии. Выяснилось, что, когда участники замечали или слышали пение птиц, их психическое состояние значительно улучшалось, оставаясь таким в течение нескольких часов.

Стоит отметить, что участники знали о целях исследования, это могло повлиять на их осознание чувств и их оценку. Кроме того, исследование проводилось в условиях пандемии COVID-19, что, вероятно, сказалось на уровне стресса и эмоциональной реакции участников на пение птиц.

В другом исследовании опубликованном в том же журнале, выяснилось, что среди 295 участников, те которые в течение шести минут слушали пение птиц в наушниках, отметили уменьшение чувства подавленности, тревожности и паранойи.

Кроме того, было установлено, что более разнообразное пение птиц способствовало лучшему психоэмоциональному состоянию: чем больше видов птиц звучало, тем заметнее уменьшались симптомы депрессии.

Аналогичные результаты были получены в исследовании, проведенном в 2020 году в Калифорнийском политехническом государственном университете. Исследователи воспроизвели «призрачный хор» вдоль двух пешеходных тропинок в Боулдере, штат Колорадо. Динамики, которые они скрыли в местах обитания птиц, транслировали разнообразные песни, имитируя тем самым большее биоразнообразие.

После того как посетители покидали тропы, их просили заполнить анкету, чтобы оценить их психологическое состояние. Стоит отметить, что данные, полученные через самоотчеты, имеют свои ограничения, поскольку людям часто бывает сложно точно вспомнить и интерпретировать свои мысли и эмоции.

Тем не менее, результаты оказались обнадеживающими: те участники, которые слышали «фантомный хор», звучавший всего около 10 мин, испытывали большее когнитивное восстановление, по сравнению с теми, кто гулял по тропам, с отключенными динамиками.

Почему пение птиц снижает тревожность?

Многие эксперты считают, что пение птиц играет важную роль в успокоении нашего мозга, так как оно сигнализирует о безопасности. «Представьте ваши чувства, находясь в подозрительно тихом лесу: когда птицы перестают петь, вы осознаете, — что это может указывать на присутствие хищника или другую опасность. Таким образом, на протяжении всей нашей истории пение птиц служило надежным знаком о том, что все в порядке и мы можем расслабиться», — объясняет Клинтон Фрэнсис, адъюнкт-профессор, изучающий птичью и эволюционную экологию.

Что касается ясности ума, то исследователи еще не полностью разобрались в том, как пение птиц освежает разум. Некоторые исследования показывают, что нахождение на природе снижает активность в тех областях мозга, которые связаны со стрессом и постоянными негативными мыслями о себе. По словам социального психолога Синди Франц, природная среда помогает подавить самосознание, позволяя на время избавиться от размышлений о себе.

Природа радует нас «мягким очарованием», которое привлекает внимание, не перегружая его, считают ученые. В сравнении с яркими огнями и громкими звуками, природные виды, ароматы и звуки действуют более деликатно. Наблюдение за распускающимися деревьями, свежий запах после дождя и тихое воркование голубей создают чувство настоящей жизни, замечает Фрэнсис.

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Хотя исследования подтверждают, что прослушивание записей пения птиц благоприятно сказывается на психическом здоровье, Фрэнсис акцентирует внимание на том, что ничто не может сравниться с реальным опытом.

При этом природа не обязательно должна быть широкой или нетронутой. Можно установить в своем дворе умную кормушку для птиц или воспользоваться приложением, которое помогает определять птиц по их пению. Это поможет укрепить связь с природой, так как изучение названий различных видов способствует более глубокому восприятию.