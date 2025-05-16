Ледяная шапка Арктики, играющая ключевую роль в климатической системе Земли, тает с угрожающей скоростью. Этот процесс запускает цепную реакцию, ведущую к еще большему потеплению и повышению уровня мирового океана. Пока человечество безуспешно борется за сокращение выбросов парниковых газов, группа ученых и инженеров предлагает смелый план. Он звучит как научная фантастика, но первые эксперименты уже проводятся.

Почему теплеет Земля

Проблема заключается в том, что лед отражает солнечный свет, помогая сохранять холод в полярных регионах. По мере его таяния темная поверхность океана поглощает больше тепла, что ускоряет потепление и сокращает ледяной покров.

Ученые предупреждают, что уже к 2030-м годам Арктика может полностью лишиться льда в летний период, что приведет к повышению мировых температур. Этот процесс имеет далеко идущие последствия, затрагивая погодные условия, экосистемы и прибрежные сообщества по всему миру.

Новый метод борьбы с потеплением

В ответ на эту угрозу у исследователей возникла идея. Один из проектов, возглавляемый британской компанией Real Ice, предлагает относительно простой на первый взгляд метод: откачивать морскую воду и распылять ее поверх существующего льда. Идея состоит в том, что морской лед замерзает снизу, где вода находится при температуре чуть ниже нуля градусов Цельсия.

По мере утолщения лед начинает изолировать воду от холодного воздуха наверху (температура которого может достигать -50°C), замедляя дальнейший рост. Перекачивая воду наверх, Real Ice стремится ускорить процесс замерзания, подвергая ее воздействию экстремально низких температур.

Первые полевые испытания проводятся в суровых условиях канадской Арктики, недалеко от инуитской деревни Кембридж-Бей. Команда бурит лунки в метровом льду и с помощью промышленных насосов выкачивает морскую воду на поверхность. Через несколько часов вода превращается в голубоватую ледяную кашу, которая к утру замерзает, образуя новый слой льда. Прошлой зимой таким образом удалось увеличить толщину около 250 тыс. кв. м морского льда. К зиме 2027–2028 гг. компания планирует провести демонстрацию на площади 100 кв. км.

Старания напрасны?

Однако масштабирование этой технологии до уровня, способного оказать реальное влияние на арктический климат, представляет собой колоссальную задачу. По оценкам Real Ice, для предотвращения летнего исчезновения морского льда потребуется обработать территорию примерно в миллион квадратных километров — это сопоставимо с площадью Техаса и Нью-Мексико вместе взятых. Для этого, по их расчетам, понадобится около полумиллиона подводных дронов, способных автономно бурить лед снизу и перекачивать воду. Разработка таких дронов ведется совместно с итальянской Высшей школой Святой Анны.

Несмотря на кажущуюся простоту идеи, существует множество технических и экологических сложностей. Одна из них — соль. При замерзании морской воды соль вытесняется, образуя на поверхности льда карманы с рассолом. Соль понижает температуру плавления льда. Если соли останется слишком много, это может, наоборот, ускорить таяние летом. Предварительные наблюдения показывают, что рассол, по-видимому, просачивается обратно в океан через каналы во льду, но этот процесс требует дальнейшего изучения.

Другой важный фактор — снег. Снег является хорошим изолятором. Заливая снежный покров водой, Real Ice превращает его в лед, что, с одной стороны, увеличивает общую толщину ледового массива. С другой стороны, голый лед отражает примерно вдвое меньше солнечной радиации, чем лед, покрытый снегом. Если весной снежный покров не восстановится на обработанных участках, это может привести к усиленному таянию. Это также вызывает беспокойство у биологов, поскольку многие арктические животные, такие как кольчатые нерпы, песцы и белые медведи, зависят от снежного покрова для устройства нор и защиты потомства.

Каковы последствия

Проект вызывает неоднозначную реакцию у местного инуитского населения, чья жизнь и культура неразрывно связаны с морским льдом. С одной стороны, таяние льда уже привело к сокращению охотничьих угодий и гибели животных, таких как карибу. Некоторые жители надеются, что утолщение льда поможет восстановить традиционные промыслы. С другой стороны, есть опасения, что подводные дроны и масштабные работы могут нарушить хрупкую экосистему и отпугнуть рыбу и морских млекопитающих. Активисты также указывают на то, что подобные проекты могут восприниматься как проявление «колониального мышления», когда решения о вмешательстве в природу принимаются без должного учета мнения коренных народов.

Стоимость проекта также является серьезным препятствием. По оценкам, утолщение миллиона квадратных километров льда обойдется примерно в $10 млрд ежегодно. Real Ice надеется на государственное финансирование и продажу так называемых «кредитов на охлаждение» компаниям, стремящимся компенсировать свои выбросы. Однако критики утверждают, что эти огромные средства было бы эффективнее направить на декарбонизацию экономики и развитие возобновляемых источников энергии.

Более того, многие гляциологи считают методы полярной геоинженерии, включая утолщение морского льда, нецелесообразными и опасными. Они опасаются, что такие подходы могут нанести вред экосистемам и, что не менее важно, ослабить чувство неотложности в борьбе с изменением климата, создавая иллюзию «технологического решения». Даже сторонники проекта признают, что это в лучшем случае «пластырь», который может дать человечеству немного времени, но не отменяет необходимости кардинального сокращения выбросов CO2​.

Таким образом, идея «заморозить Арктику» рождает как смелые надежды, так и серьезные опасения. Пока ученые и инженеры продолжают свои эксперименты, мировому сообществу предстоит решить, готовы ли мы пойти на столь масштабное и потенциально рискованное вмешательство в климатическую систему планеты и кто будет нести ответственность за возможные последствия.