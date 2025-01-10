Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила туберкулез как самое смертоносное заболевание 2024 года. Новая вакцина, которая саморазрушается в целях безопасности, показала многообещающие результаты на обезьянах макаках. Она обеспечивает лучшую защиту, чем традиционные препараты, и устраняет риск сопутствующих инфекций.

Новое исследование Питтсбургского университета продемонстрировала, что саморазрушающаяся вакцина, вводимая внутривенно, обеспечивает повышенную безопасность и защиту от туберкулеза у макак. Она включает встроенные механизмы, которые предотвращают случайное заражение ослабленными микобактериями.

«Хотя идея внутривенной вакцинации живым препаратом может показаться пугающей, метод оказался очень эффективным в наших предыдущих исследованиях на нечеловекообразных приматах», — говорит Джоанн Флинн, доктор философии, профессор и заведующая кафедрой микробиологии и молекулярной генетики в Питте.

Исследователи сосредоточились на аспекте безопасности внутривенной вакцинации и использовали штамм микобактерий, который убивает сам себя после введения. По эффективности он оказался сопоставимым с обычной вакциной от туберкулеза, обеспечивая стерилизационный иммунитет почти у всех животных.

По словам Флинн, живая аттенуированная форма микобактерий не должна жить очень долго, чтобы обеспечить превосходную защиту, и при использовании этого штамма практически нет шансов заболеть в результате вакцинации, даже у носителя с ослабленным иммунитетом.

Туберкулез по-прежнему является серьезным вызовом для здравоохранения во всем мире, а безопасные и эффективные стратегии защиты от этой инфекции отсутствуют.

Вакцина Бацилла Кальметта-Герена (БЦЖ), названная так в честь ее разработчиков, содержит инактивированные микобактерии, заражающие крупный рогатый скот, и остается единственной стратегией вакцинации против этой инфекции у людей. Введенная под кожу, она обеспечивает лишь частичную защиту от туберкулеза у маленьких детей и не дает результата у взрослых.

Чтобы разработать более универсальный эффективный метод вакцинации, Флинн сотрудничала с коллегами из Корнельского университета, штат Нью-Йорк. В более ранних экспериментах на обезьянах макаках исследователи наблюдали снижение кратное 100 тыс. бактериального бремени в легких животных, которым вводили вакцину БЦЖ внутривенно, по сравнению со стандартным внутрикожным способом. У 9 из 10 животных не было обнаружено воспаления в легких.

Для повышения безопасности внутривенного введения БЦЖ в новом исследовании ученые разработали два встроенных механизма, которые предписывают частицам БЦЖ растворяться либо при воздействии антибиотика доксициклина, либо при прекращении хронического лечения доксициклином.

Эксперименты на мышах показали, что вакцина БЦЖ, содержащая этот двойной переключатель, защищает животных от туберкулеза наравне со стандартной вакцинацией БЦЖ, но имеет дополнительное преимущество — более быстрое выведение из организма и безопасность даже для мышей с ослабленным иммунитетом.

У макак обновленная саморазрушающаяся вакцина БЦЖ вызвала еще более сильный иммунный ответ и обеспечила лучшую защиту от туберкулеза, чем стандартная внутривенная инъекция БЦЖ. Ни у одной из обезьян, получивших обновленную вакцину, не было обнаружено воспаления легких через 8 недель после заражения живой микобактерией туберкулеза.

Кроме того, у 6 из 8 обезьян не зафиксировали никаких следов живого туберкулеза. При этом их обнаружили у 2 из 8 обезьян, получивших стандартную БЦЖ внутривенно. Несмотря на дополнительные сложности клинических испытаний, необходимых для расширения использования обновленной вакцины на людях, исследователи настроены оптимистично.

«Мы надеемся, что этот штамм БЦЖ c «аварийным выключателем» сможет сократить проблемы при внутривенном введении вакцины и предоставить возможность более безопасного и эффективного способа вакцинации для людей с ослабленным иммунитетом», — резюмировала Флинн.

Ранее сообщалось, что новая вакцина от ВИЧ достигла 99% эффективности. Чтобы пероральные препараты, предотвращающие инфекцию, были эффективны, пациенты должны регулярно их принимать и посещать врача каждые три месяца. Альтернативой может стать новая инъекция «Ленакапавир», которую вводят два раза в год.