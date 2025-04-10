Исследователи из Университета Хоккайдо разработали 3D-печатного робота FLUID (Flowing Liquid Utilizing Interactive Device) для автоматизации процессов синтеза материалов в лабораториях. Устройство создано для выполнения монотонных задач, таких как осаждение кобальта и никеля, которые занимают много времени. Главным преимуществом разработки является ее доступность — все чертежи, исходный код и файлы для 3D-печати опубликованы под открытой лицензией.

Робот состоит из четырех модулей — шприца, двух клапанов, сервопривода и шагового двигателя с концевым датчиком. Все компоненты подключены к микроконтроллерам Arduino Mega, которые обеспечивают точное наполнение и опустошение шприцев. Конструкция предполагает использование либо готовых компонентов, либо деталей, напечатанных на 3D-принтере, что значительно снижает стоимость конструкции по сравнению с коммерческими аналогами.

В дальнейшем исследователи планируют добавить датчики для мониторинга температуры и уровня pH, а также возможность работы с более широким спектром химических реакций.

Ранее в пресс-службе Пермского Политеха рассказали, что студенты вуза разрабатывают VR-приложение для проведения химических экспериментов в трехмерном пространстве.