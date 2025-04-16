Исследователи EPFL (Федеральной политехнической школы Лозанны), Итальянского технологического института и Лозаннской школы гостиничного дела создали съедобного робота RoboCake в рамках проекта RoboFood, финансируемого Европейским союзом. Разработка представлена на выставке Expo 2025 в Осаке. Проект объединил робототехнику, гастрономию и экологию.

Фото: EPFL

В основе RoboCake — два съедобных мармеладных мишки, каждый из которых может двигаться. Они изготовлены из желатина, сиропа и красителей со вкусом гранатовых конфет. Внутренняя пневматическая система позволяет их головам и рукам двигаться при подаче воздуха через специальные каналы. Робот также оснащен первыми в мире съедобными перезаряжаемыми батареями.

Батареи RoboCake содержат витамин B2, кверцетин, активированный уголь и темный шоколад. Они безопасны для употребления и достаточно мощные, чтобы зажигать светодиодные свечи на торте. По словам студента Итальянского технологического института Валерио Галли, после вкуса шоколада следует резкий привкус съедобного электролита, который длится всего несколько секунд.

Эта разработка может стать решением глобальной проблемы электронных отходов, объем которых превышает 40 млн тонн ежегодно. Если датчики, источники питания и роботизированные системы станут съедобными, одноразовые устройства могут стать биоразлагаемыми и даже вкусными. Съедобные роботы также могут доставлять еду и лекарства в зоны бедствий или помогать пациентам с трудностями глотания.

Разработчики считают, что их платформа съедобной робототехники может также влиять на поведение людей, помогая сократить переедание, замедляя взаимодействие с пищей.