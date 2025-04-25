Исследователи Томского политехнического университета в сотрудничестве с коллегами из Московского политеха и Иркутского национального исследовательского технического университета создали уникальный комбинированный метод прогнозирования. Результаты исследования, опубликованные в журнале Mathematics, демонстрируют повышение точности прогнозов прибыльности высокотехнологичных компаний на 30%.

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В ходе масштабного исследования ученые проанализировали динамику финансовых и операционных показателей 1 811 компаний за шестилетний период с 2013 по 2018 год. Всего было обработано 10 866 наблюдений, включая данные о доходах от продаж, различных видах прибыли, рентабельности активов и капитала, уровне долговой нагрузки, а также рыночных долях компаний.

Новый подход объединяет передовые технологии машинного обучения с методами регрессии со случайными эффектами и кластерного анализа, учитывающего тренды и волатильность данных.

Как пояснил доцент Томского политеха Никита Мартюшев, ключевым преимуществом метода стало разделение прибыли на три составляющие: трендовую, сезонную и остаточную компоненты. Такой подход особенно важен для высокотехнологичных компаний, чьи показатели подвержены значительным колебаниям.

Практическое применение метода уже показало впечатляющие результаты. Точность прогнозирования доходности на акционерный капитал увеличилась на 30%, при этом средняя ошибка прогноза ROE снизилась с 5% до 3,5%. Кроме того, удалось добиться снижения среднеквадратичной ошибки прогнозов прибыли на 25% по сравнению с традиционными методами анализа временных рядов.

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Особенность новой модели заключается в учете взаимосвязи между историческими трендами рентабельности и текущей динамикой продаж. Расчеты показывают, что рост выручки в 2025 году будет способствовать увеличению рентабельности, тогда как их снижение может нарушить положительную тенденцию.

Доцент ТПУ Любовь Спицына сообщила о планах по дальнейшему тестированию метода в других секторах экономики, включая обрабатывающую промышленность и добычу полезных ископаемых. Это позволит оценить универсальность подхода и выявить возможные отраслевые особенности его применения.

Разработанная методика открывает новые перспективы для точного финансового прогнозирования в условиях нестабильности современных рынков, предлагая компаниям надежный инструмент для стратегического планирования.