Ученые впервые начали проверять на людях, способна ли технология клеточного перепрограммирования возвращать стареющим клеткам более молодое состояние. Результаты клинического исследования покажут, насколько жизнеспособно одно из самых перспективных направлений современной науки о долголетии.

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Первое в мире клиническое исследование терапии, которая потенциально способна «омолаживать» клетки человека, стало важным этапом для всей медицины долголетия. Исследователям предстоит выяснить, можно ли безопасно изменить биологический возраст клеток, не спровоцировав серьезных побочных эффектов.

Идея клеточного омоложения

В основе подхода лежит гипотеза, согласно которой старение связано не только с необратимым износом организма, но и с изменениями в работе клеток, на которые можно воздействовать. Одним из наиболее перспективных методов считается частичное клеточное перепрограммирование. Оно должно вернуть клеткам признаки более молодого состояния, не лишая их исходной специализации.

На нынешнем этапе ученые не выясняют, способна ли новая терапия продлевать жизнь. Их основная задача заключается в оценке безопасности метода. Даже при успешных результатах потребуются дополнительные исследования, прежде чем можно будет говорить о способности технологии замедлять или частично обращать вспять возрастные изменения у людей.

Первый участник испытания получил экспериментальную генную терапию, предназначенную для лечения глазных заболеваний, в том числе глаукомы, при которой повреждается зрительный нерв и может ухудшаться зрение. При этом исследование должно ответить и на более широкий вопрос — способно ли частичное клеточное перепрограммирование работать в организме человека.

От экспериментов на животных к человеку

Концепция клеточного перепрограммирования получила развитие после открытия генетических факторов, способных менять состояние клеток. Лабораторные исследования показали, что временное включение определенных генетических программ может частично возвращать старым клеткам признаки более молодого состояния.

Основной риск технологии заключается в том, что чрезмерное перепрограммирование может лишить клетки их специализации или повысить вероятность неконтролируемого роста тканей. Поэтому нынешнее клиническое испытание сосредоточено прежде всего на безопасности нового метода.

Направление остается на ранней стадии развития, но уже привлекло значительные инвестиции. Биотехнологические компании, работающие над клеточным омоложением, получили сотни миллионов долларов финансирования, а отдельные участники рынка достигли многомиллиардной оценки.

Если подход окажется успешным, он может изменить отношение к старению и позволить рассматривать отдельные возрастные изменения как мишени для терапии. Однако прежде ученым предстоит подтвердить, что технология, показавшая эффект в лабораторных условиях, способна безопасно работать в человеческом организме.

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