Недавнее исследование подтвердило, что для замедления процесса старения и снижения рисков для здоровья необходимо спать не менее 7 часов в сутки. Эти выводы были сделаны группой ученых из медицинского университета в Китае. Результаты также демонстрируют, что полноценный и качественный сон положительно влияет на состояние здоровья пожилых людей.

В исследовании приняли участие 3 306 человек в возрасте 45 лет и старше. Их привычки сна были зафиксированы в 2011, 2013 и 2015 годах, а пятью годами позже, ученые провели проверку состояния здоровья. Данные, проанализированные командой медицинского университета Вэньчжоу в Китае, показали, что те, кто спит не менее 7 часов, имеют значительно лучшее здоровье.

«»Здоровое старение» было оценено в 2020 году и определялось как отсутствие серьезных хронических заболеваний, отсутствие физических нарушений, высокая когнитивная функция, хорошее психическое здоровье и активное участие в жизни», — сообщают исследователи.

К концу исследования только 455 участников (13,8%) соответствовали всем критериям успешного старения. Из этого числа 307 человек (около две трети) постоянно спали более 7 часов в сутки. Участников распределили на пять групп в зависимости от их режима сна в течение четырех лет: группа с длительным стабильным сном (регулярно 8–9 часов), группа с нормальным стабильным сном (7–8 часов), группа с уменьшающимся сном (среднее время сна более 8 часов, иногда менее 6), группа с увеличивающимся сном (среднее время сна менее 6 часов, увеличивающееся до более 8) и группа с коротким стабильным сном (5–6 часов).

Вероятность «здорового старения» была заметно выше у участников с длительным и нормальным стабильным сном (17,1% и 18,1% соответственно) по сравнению с группами с уменьшающимся (9,9%), увеличивающимся (10,6%) и коротким стабильным сном (8,8%).

«В сравнении с участниками, имеющими нормальную стабильную продолжительность сна, у тех, кто демонстрировал низкую стабильную и растущую продолжительность, вероятность «здорового старения» была на 36 и 52% ниже соответственно. Также у участников с уменьшающейся траекторией наблюдались более низкие шансы, однако это не достигло статистической значимости, что, вероятно, связано с небольшой выборкой», — говорят ученые.

Команда учитывала такие факторы, как вес, употребление алкоголя и пол, однако характер исследования не позволяет установить прямую причинно-следственную связь.

Ранее уже сообщалось, что 7 часов сна в сутки — это оптимальный вариант для замедления старения. Недостаток сна, как известно, связан с повышенным риском развития различных физических и психических заболеваний.

Китай наблюдается как одна из самых стремительно стареющих популяций на планете, но эта тема актуальна во всем мире. С учетом старения населения важно заботиться о его здоровье. «Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что хронический недостаток сна и его нерегулярность являются не только возрастными изменениями, скорее они могут выступать в качестве ключевых факторов, препятствующих замедлению старения», — пишут исследователи.

По данным исследования, представленного на Конгрессе ESC 2024, дополнительный сон в выходные дни может снизить риск сердечных заболеваний на 20%. Люди, которым удается за выходные наверстать недостаток сна, могут оказать большую услугу своему сердцу, снизив риск сердечных заболеваний на одну пятую.