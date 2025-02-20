Каждый сталкивался с такой ситуацией, когда в разговоре трудно вспомнить какое-то слово, имя или название. В это время создается ощущение, что нужная информация почти на поверхности сознания, но ее все равно не удается поднять. Исследователи изучили, что происходит в мозге в такие моменты, раскрыв несколько важных фактов.

Когда слово «вертится на языке», активируются несколько участков мозга, которые пытаются обнаружить недостающий термин. Можно представить группу людей, которые в спешке ищут конкретную книгу в библиотеке. В этом процессе мозг также задействует определенные области для помощи в поиске. Особенно важны три из них: передняя поясная кора, префронтальная кора и островок Рейля.

Передняя поясная кора и префронтальная кора отвечают за когнитивный контроль, и играют взаимодополняющие роли в процессе, когда слово ускользает из сознания. Передняя поясная кора функционирует как руководитель, сигнализируя: «Я знаю это слово известно, но не могу вспомнить». В это время префронтальная кора тщательно оценивает и проверяет информацию, доступную во время этого интеллектуального поиска. Островковая доля, более глубокая и менее заметная часть мозга, также играет ключевую роль, участвуя в фонологическом извлечении информации — она помогает получать доступ к звукам, из которых состоит слово.

С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) исследователи выяснили, как разные области мозга взаимодействуют, когда слова трудно вспомнить. С возрастом это происходит все чаще, поскольку некоторые участки мозга, отвечающие за поиск слов, атрофируются. Это можно сравнить с библиотекой, в которой книги разбросаны, а полки плохо организованы, что затрудняет поиск нужных материалов. Кроме того, островок Рейля, отвечающий за фонологическую активность, у пожилых людей показывает сниженную активность, чем сильнее страдает островок Рейля с возрастом, тем труднее становится вспомнить слова, которые были хорошо известны ранее.

Такое распространенное с возрастом явление абсолютно нормально и естественно. Оно демонстрирует сложные механизмы работы мозга, показывая, что даже такие простые задачи, как поиск нужного слова, требуют взаимодействия множества его областей.

Существуют методы, которые могут помочь смягчить пожилым людям их состояние забывчивости. Одним из них является развитие когнитивного резерва — защитного механизма, он укрепляется через интеллектуальную, физическую и социальную активность. Этот резерв способствует поддержанию здоровья мозга и замедляет когнитивное старение, облегчая процесс вспоминания слов даже в пожилом возрасте.

Когда нужное слово «вертится на языке», это означает, что мозг упорно работает, чтобы его вспомнить. Если слово не удается вспомнить сразу, можно сделать перерыв и попробовать снова позже с более ясным сознанием.

Ранее ученые выяснили, что обучение более эффективно, когда поиск информации разнообразен, разбит по времени и при этом не повторяется. Разнообразие укрепляет пути памяти и помогает преодолеть ложные убеждения о более простых методах. Чтобы оптимизировать процесс обучения, очень важно регулярно извлекать информацию из памяти.