Австралийские ученые выяснили, что искусственный интеллект может восстанавливать подробный профиль пользователя, анализируя только интернет-рекламу. Исследование провели специалисты Университета Нового Южного Уэльса и Квинслендского технологического университета. В работе использовались более 435 тыс. рекламных объявлений Facebook*, собранных у 891 участника из Австралии.

С помощью больших языковых моделей исследователи проверили, какие выводы можно сделать о пользователях без доступа к истории браузера или другим персональным данным. Результаты показали, что ИИ способен определять возраст, пол, уровень образования, профессию, доход и политические взгляды человека по набору рекламных объявлений.

По данным ученых, рекламные платформы формируют для каждого пользователя уникальный поток рекламы, который отражает его поведение и интересы и фактически позволяет делать выводы о его личности.

Читайте также Новый мессенджер без рекламы и с функциями приватности вышел на рынок

Отмечается, что даже краткого периода активности в интернете достаточно для построения достаточно точного профиля. При этом автоматический анализ с помощью ИИ оказался быстрее и дешевле традиционных методов обработки данных.

Также исследователи предупредили о возможных рисках, связанных с браузерными расширениями, которые могут иметь доступ к содержимому страниц и использоваться для скрытого сбора данных о рекламе.

Авторы работы считают, что современные подходы к защите конфиденциальности должны учитывать не только сбор данных, но и выводы, которые можно сделать на основе цифрового поведения пользователей.

* — принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.