Платформа X (бывший Twitter) официально запустила автономное приложение XChat — отдельный мессенджер, который на старте доступен для устройств iOS. Сервис позволяет пользователям переписываться с контактами внутри экосистемы X, отправлять файлы, а также совершать аудио- и видеозвонки и создавать групповые чаты.
Запуск XChat стал важным элементом новой стратегии компании. Ранее владелец X, Илон Маск, продвигал идею «универсального приложения», объединяющего мессенджер, платежи, контент, покупки и ИИ в одном продукте.
Однако сейчас компания фактически отходит от этой концепции: вместо единой платформы делается ставку на экосистему отдельных сервисов.
На момент запуска XChat предлагает стандартный набор функций мессенджера:
Разработчики заявляют о дополнительных инструментах конфиденциальности, включая исчезающие сообщения, возможность редактирования и удаления сообщений для всех участников, а также блокировку скриншотов. По утверждению компании, в приложении отсутствуют реклама и механизмы отслеживания.
Также X заявляет о наличии сквозного шифрования и защите чатов PIN-кодом. Однако эти утверждения уже вызывали сомнения у экспертов по безопасности, которые ранее указывали на возможные слабые места в реализации защиты. Теперь специалистам предстоит заново оценить уровень безопасности XChat после его публичного запуска.
Дополнительным драйвером роста XChat может стать закрытие функции Communities внутри X. Из-за низкой активности и роста спама компания решила отказаться от этого инструмента и перенести пользовательскую коммуникацию в новый мессенджер.
По словам ведущего дизайнера XChat Бенджи Тейлора, текущая версия приложения — лишь первый этап развития. Он отметил, что впереди пользователей ждут новые функции, подчеркнув: «это только начало того, что мы создаем для обмена сообщениями».
