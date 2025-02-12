Недавно ученые выяснили, что восемь разных психических заболеваний имеют общие генетические корни. Это открытие может помочь в поиске новых способов лечения различных психических расстройств.

Генетик из Университета Северной Каролины Хэджунг Вон подчеркивает, что белки, производимые определенными генами, имеют множество взаимосвязей с другими белками. По его словам, изменения в них могут вызвать цепную реакцию, что способно оказать значительное воздействие на мозг.

В 2019 году международная группа исследователей обнаружила 109 генов, которые связаны с различными комбинациями восьми психических расстройств, включая аутизм, СДВГ, шизофрению, биполярное расстройство, большое депрессивное расстройство, синдром Туретта, обсессивно-компульсивное расстройство и анорексию.

Это открытие объясняет, почему многие из этих заболеваний проявляют схожие симптомы или часто встречаются одновременно. Например, у 70% пациентов с одним из этих расстройств также наблюдаются признаки другого, и они нередко встречаются в одной семье.

Каждое из восьми изучаемых расстройств имеет свои специфические генетические особенности. Поэтому Вон и его команда провели исследование, сравнивая уникальные гены с общими, для этих заболеваний. Они проанализировали почти 18 тыс. вариантов как общих, так и специфичных для конкретных расстройств, и применили их для изучения клеток, из которых развиваются нейроны.

В ходе исследования ученые выделили 683 генетических варианта, которые влияют на регуляцию генов, и затем изучили их на нейронах мышей.

Генетические варианты, которые связаны с несколькими, казалось бы, несвязанными чертами личности или состояниями, называются плейотропными. Эти варианты оказали большее влияние на взаимодействие белков по сравнению с теми, которые уникальны для конкретных психологических состояний.

Кроме того, эти варианты влияют на регуляторные механизмы, затрагивающие различные стадии развития мозга. Способность этих генов воздействовать на каскады и сети биохимических процессов, таких как регуляция генов, может объяснить, почему одни и те же варианты могут влиять на разные расстройства.

«Ранее считалось, что плейотропия усложняет ситуацию, так как затрудняет классификацию психических расстройств»

«Это создаст возможность для разработки терапий, направленных на эти общие генетические элементы, — говорит Вон. — Такие методы могут быть использованы для лечения сразу нескольких психических расстройств с помощью единой формы. Эта стратегия представляется особенно полезной, учитывая, что по данным Всемирной организации здравоохранения, примерно каждый восьмой человек, сталкивается с той или иной формой психического расстройства».

Гены играют важную роль в риске развития депрессии. Одно из самых масштабных исследований такого рода позволило установить связь 293 ранее неизвестных генетических вариаций с этим состоянием, что может помочь в дальнейшем лечении депрессии.