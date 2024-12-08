Исследование, опубликованное в журнале PNAS, перевернуло давние представления об эволюции человеческого мозга. Ученые из Университета Рединга, Оксфордского университета и Даремского университета обнаружили, что размер мозга увеличивался постепенно в пределах каждого древнего вида человека, а не путем резких скачков между видами.

Исследователи собрали крупнейший в истории набор данных об ископаемых человеческих останков, охватывающий 7 млн лет. С помощью современных вычислительных и статистических методов они смогли заполнить пробелы в палеонтологической летописи. Эти новаторские подходы позволили лучше понять, как менялся размер мозга на протяжении времени.

Профессор Крис Вендетти, соавтор исследования из Университета Рединга, заявил: «Это исследование кардинальным образом меняет наше восприятие эволюции человеческого мозга. Ранее считалось, что размер мозга резко увеличивается при переходе от одного вида к другому, подобно современным обновлениям компьютерных моделей. Однако наше исследование показывает, что в каждой отдельной группе существовало непрерывное и постепенное «обновление», которое происходило на протяжении миллионов лет».

Данное исследование опровергает устаревшие взгляды на то, что некоторые виды, такие как неандертальцы, были статичными и не могли адаптироваться. Вместо этого работа подчеркивает постоянные и непрерывные изменения как основную движущую силу в эволюции размеров мозга.

«Значительные изменения в эволюции не всегда требуют резких событий. Они могут происходить через небольшие и постепенные улучшения на протяжении времени, аналогично тому, как мы учимся и адаптируемся в современности», — говорит Доктор Томас Пушель, ведущий автор исследования, который сейчас работает в Оксфордском университете.

Исследователи выявили, что несмотря на то, что у более крупных видов, как правило, наблюдается больший размер мозга, различия в его размерах внутри одного и того же вида не всегда имеют прямую связь с размером тела. Это указывает на то, что эволюция размера мозга на протяжении миллионов лет определяется факторами, которые отличаются от тех, что действуют в рамках отдельных видов, что свидетельствует о сложности эволюционных влияний, формирующих размер мозга.

«Исследуя изменения размеров мозга и тела у различных видов на протяжении долгого времени, мы пришли к выводу, что наш уникальный мозг возник в основном благодаря постепенным изменениям внутри отдельных видов», — отмечает дтоктор Джоанна Бейкер, один из авторов исследования из Университета Рединга.

Прошло пятьдесят лет с момента обнаружения скелета женской особи австралопитека афарского, которую назвали Люси. Останки были найдены французско-американской экспедицией под руководством Дональда Джохансона. Ее останки до сих пор вызывают новые теории и вопросы. Некоторое время Люси считалась самым древним известным представителем человеческого рода.