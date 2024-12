Прошло пятьдесят лет с момента обнаружения скелета женской особи австралопитека афарского, которую назвали Люси. Останки были найдены французско-американской экспедицией под руководством Дональда Джохансона. Ее останки до сих пор вызывают новые теории и вопросы. Некоторое время Люси считалась самым древним известным представителем человеческого рода.

Скульптор представил картину, на которой изображен австралопитек афарский 3,2 млн лет назад. Дэйв Эйнсел/Getty Images

Кости возрастом более 3 млн лет находятся в Национальном музее Эфиопии. Они состоят из окаменелых остатков зубов, фрагментов черепа, частей таза и бедренной кости. На момент открытия 52 фрагмента костей Люси составляли около 40% ее скелета, что сделало эту находку самой полной и революционной в понимании эволюции человека. Изначально скелет назывался A.L-288-1 в честь региона Афара, однако исследователи дали ему имя Люси в честь песни The Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, которую они слушали, празднуя свое открытие.

Известно, что Люси передвигалась на двух ногах и, по мнению ученых, умерла в возрасте 11–13 лет, что считалось взрослым возрастом для ее вида. Ее рост составлял 1,10 м, а вес — 29 кг. Для палеонтолога Сахлеселаси Мелаку открытие Люси стало важным шагом в понимании предков человека. «Это открытие оказало огромное влияние на нашу область и науку в мире», — отметил он.

Люси показала, что представители человеческого рода существовали более 3 млн лет назад, а также послужила образцом для сопоставления более поздних находок костей. Количество информации, которую можно почерпнуть из костей, позволило выдвинуть несколько подробных теорий о жизни Люси. Например, слегка деформированный позвонок «означает, что у нее, вероятно, были проблемы со спиной», — сказал Мелаку.

Фрагменты костей ископаемого скелета Люси выставлены в Национальном музее Эфиопии в Аддис-Абебе. (Амануэль Силеши/AFP)



Жан-Рено Буассье, палеонтолог, который специализируется на Эфиопии и является научным руководителем во Французском национальном центре научных исследований, отметил, что это открытие является «удивительным» событием для своей области. «Фактически мы знали совсем немного о периоде трехмиллионной давности, и не имели ничего столь полного», — добавил он.

Находки скелетов в таких странах, как Эфиопия, Южная Африка и Кения, усложнили понимание эволюции и привели к множеству дискуссий о том, когда появились различные виды гоминид и каких из них следует считать предками человека или ближайшими родственниками шимпанзе.

Открытие черепа «Тумаи» в Чаде в 2001 году, который датируется шестью или семью миллионами лет, предполагает, что родословная человека может быть гораздо более глубокой, чем считалось ранее. Исследование, опубликованное в 2016 году, утверждало, что она проводила треть своего времени на деревьях, где гнездилась, и имела хорошо развитые верхние конечности. Другое исследование того же года выдвинуло гипотезу о том, что причиной ее смерти могло стать падение с дерева.

Костные фрагменты ископаемого скелета «Люси» в Национальном музее Эфиопии в Аддис-Абебе. (Амануэль Силеши/ АФП)

В исследовании, опубликованном в 2022 году в журнале Nature и посвященном тазовой кости Люси, выяснилось, что новорожденные австралопитеки имели очень незрелый мозг, подобно новорожденным современным людям, и нуждались в родительской опеке для выживания.

«Существует много вопросов, на которые мы не нашли ответы, — поделился своим мнением Мелаку. — В частности, нам мало что известно о раннем образе жизни этих древних предков человека».

Музей часто получает запросы на изучение скелета, но эта знаменитая находка больше не покидает пределы Эфиопии. Современные достижения науки и технологии открывают новые горизонты для исследований. «Исследования, которые можно провести на Люси и ее сородичах, ставят перед нами научные вопросы будущего», — отметил Буассье.

