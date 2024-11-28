Правило «3+30+300» — недавно предложенная метрика, которая устанавливает минимальные стандарты доступа к природе в городах для благополучия человека. Исследователи взяли для анализа более 2,5 млн локаций в восьми крупных городах мира — большинство из них не соответствуют заданному уровню. Человек все чаще уходит от природы к урбанистике.

В соответствии с метрикой, у дома, школы или офиса должен открываться вид минимум на три дерева. Само здание должно находиться в районе, затененном древесным покровом более чем на 30%, и располагаться в пределах 300 м от парка.

По мнению ученых, метрика является важным шагом в оценке городской природы, поскольку она проста для понимания, локальна и устанавливает эталонный показатель «прошел» или «не прошел» для зеленой инфраструктуры. Стандарт разработал голландский эксперт по городскому лесному хозяйству, профессор Сесил Конейнендий в 2022 году.

Этот ориентир основан на обзоре доказательств, которые связывает городскую природу со здоровьем и благополучием человека. Доказано, что люди чаще страдают от депрессии, тревоги, ожирения и тепловых ударов в местах с меньшим количеством деревьев или ограниченным доступом к паркам.

Хотя это правило все еще относительно новое, оно уже набирает популярность на международном уровне. В Европе, США и Канаде уже используют этот критерий в своих городских парковых стратегиях и планах. Примеров таких городов являются Харлем в Нидерландах, Мальме в Швеции, Саанич в Канаде и Цюрих в Швейцарии.

Для исследования же были взяты крупные города Америки, Австралии и Европы: Амстердам, Буэнос-Айрес, Сиэтл, Денвер, Нью-Йорк, Сингапур, Мельбурн и Сидней. Они считаются лидерами в области городского лесного хозяйства и развития зеленых зон. Тем не менее, рассмотрев более 2,5 млн зданий в этих населенных пунктах, эксперты выяснили, что большинство из них не соответствуют правилу «3+30+300» из-за недостаточного древесного покрова.

В случае многих зданий открывается вид как минимум на три дерева, но при этом вокруг нет достаточного покрытия тенью. Это происходит из-за того, что деревья зачастую слишком малы, чтобы создавать необходимое затенение.

Плотность посадки также является распространенным недостатком. Даже если в городе были обнаружены крупные деревья, они, как правило, стояли вразброс. А для соблюдения правила «3+30+300» необходимы крупные, здоровые и долговечные деревья, посаженные ближе друг к другу.

Многие дороги и пешеходные дорожки проложены на основании из утрамбованного щебня, покрытого непроницаемым асфальтом или тротуарной плиткой. В результате очень мало воды достигает корней деревьев, у которых и так не так много места для роста. В результате уличные деревья растут медленно, умирают молодыми и становятся более восприимчивыми к вредителям, болезням и тепловому стрессу.

Энергетические компании имеют законные полномочия иногда требовать чрезмерного объема обрезки деревьев. Жители и застройщики часто просят и вовсе удалить посадки. Такое сочетание высоких темпов вырубки, интенсивной обрезки и сложных условий выращивания приводят к тому, что деревья с большой и здоровой кроной встречаются редко.

При этом посадка новых деревьев тоже часто затруднена из-за инженерных стандартов. Строительные нормы требуют больших расстояний между растительностью и подъездными путями, подземными трубами или парковочными местами. А вместо того, чтобы разрешить противоречия, при проектировании деревья часто просто удаляют из планов городского ландшафта. В результате посадка получается скудной.

Основываясь на проведенных исследованиях, ученые предлагают провести правовые реформы, которые бы поставили деревья на один уровень с другой инфраструктурой. Также в выводах сказано, что большое значение имеют более высокие стандарты посадки.

Тем не менее технологии для создания больших объемов почвы под пешеходными дорожками и дорогами уже существуют. Умные асфальтоподобные материалы, известные как «проницаемым покрытием», позволяют дождю просачиваться в почву. Они не только потенциально удваивают скорость роста деревьев, но и помогают снизить риски наводнений и свести к минимуму такие проблемы, как блокирование корнями дренажных систем или образование неровностей на пешеходных дорожках.

По словам экспертов, проведенные исследование — это четкий призыв к расширению, поддержанию и защите городских посадок и парков. Это также необходимо для подготовки к изменению климата: на фоне прогнозов о еще одном рекордно жарком лете вслед за самым жарким годом в мире как никогда актуальным становится увеличение площади деревьев.

Ранее сообщалось, что исчезновение некоторых видов деревьев угрожает не только лесам, но и целым экосистемам. Треть всех видов деревьев находится на грани исчезновения.