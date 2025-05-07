Ботаник Аарон Дэвис из Королевских ботанических садов Кью обнаружил старую банку с кофейными зернами Stenophylla, на этикетке которой было указано, что они выращены в низинах Сьерра-Леоне. Это привлекло внимание, поскольку кофе обычно выращивают в прохладных высокогорьях. Зерна, напоминающие арабику (60% мирового потребления), оказались редким видом, который может противостоять климатическим изменениям. Первый урожай ожидается в 2025 году.



Как сообщает журнал Smithsonian, это вновь открытое растение, редкое в дикой природе, но выращиваемое в экспериментальных целях в Сьерра-Леоне, может сыграть важную роль в пополнении запасов кофе и сохранении средств к существованию фермеров в условиях изменения климата, засухи и болезней.

Ежедневно в мире выпивают около 3 млрд чашек кофе, спрос растет в Китае и Африке. Однако изменение климата угрожает урожаям в Бразилии, Вьетнаме и Колумбии, вызывая рекордный рост цен и нестабильность доходов мелких фермеров.

Дэвис и его коллега Джереми Хаггар из Университета Гринвича предлагают диверсифицировать производство, используя устойчивые виды из 131 известных, включая Stenophylla и Excelsa.

Excelsa, с глубокими корнями и устойчивостью к жаре и вредителям, уже дает урожай в Уганде, сравнимый по вкусу с премиальной арабикой. Stenophylla пока находится на стадии экспериментов, но уже выдерживает температуры на 6–7 градусов выше, чем арабика, и пережила прошлогоднюю жару в Сьерра-Леоне.

Исследования, опубликованные в марте, показали, что Stenophylla содержит теакрин — вещество, схожее с кофеином, но без его побочных эффектов.

Stenophylla, произрастающая, в том числе, в Кот-д’Ивуаре и Гвинее, может стать ценным сортом кофе, а также важным инструментом для селекции, снижающим зависимость от чувствительной к климату арабики.