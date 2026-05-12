Исследователи и инженеры Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали программу SAUNA (Sensitivity And UNcertainty Analysis). Она помогает проверять точность расчетов при проектировании атомных реакторов и понимать, как ошибки в исходных данных влияют на итоговые результаты. Подробности — в распоряжении «Инка».

Инструмент создавался для реакторов четвертого поколения — самых современных из существующих. Их особенность в том, что опыта эксплуатации таких установок еще мало, а модели очень чувствительны к ядерным константам. По словам разработчиков, погрешности в ключевых параметрах могут достигать нескольких процентов, что напрямую влияет на оценку безопасности.

Раньше подобные расчеты выполнялись в закрытых или коммерческих программах, например SCALE и SUMMON, доступ к которым ограничен лицензиями. SAUNA, напротив, выложена в открытый доступ на GitHub и написана на Python, так что воспользоваться ею могут все — от студентов до опытных инженеров.

Программа умеет работать с данными из разных расчетных кодов и международных форматов, оценивать, как ошибки в параметрах влияют на характеристики реактора, сравнивать экспериментальные установки с проектируемыми системами и выявлять самые уязвимые места, требующие уточнения данных.

Читайте также Meta* заключила сделки на покупку атомной энергии у трех электростанций

На тестовой задаче MET1000, международного расчетного теста для быстрого натриевого реактора, SAUNA показала точность, сопоставимую с ведущими зарубежными программами, и выявила особенности моделирования, которые закрытые решения не всегда учитывают.

В дальнейшем разработчики планируют расширить функциональность, добавить поддержку новых форматов данных и интегрировать методы работы с экспериментальными данными.

Главная цель проекта — сделать расчеты в ядерной энергетике прозрачнее и доступнее, а также снизить зависимость отрасли от закрытых программных решений.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.