Удаленный и гибридный форматы работы влияют на предпочтения россиян при выборе места проживания. По данным опроса «Авито Недвижимости» и ИТ-холдинга «Т1», чаще бывать за городом стали 55% респондентов, работающих вне офиса полностью или частично. Еще 6% приобрели загородный дом или дачу, а 5% начали арендовать такую недвижимость. Подробности — в распоряжении «Инка».

Molly the Cat/Unsplash

Среди женщин доля тех, кто стал чаще проводить время за городом, составила 58%, среди мужчин — 53%. Для 64% удаленных сотрудников важна возможность комфортно работать в загородном доме или на даче. Для каждого третьего (32%) этот фактор является основным при выборе объекта. Среди женщин такой ответ дали 35% опрошенных, среди мужчин — 29%, а среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет — 36%.

Главным для удаленной работы остается стабильный высокоскоростной интернет — его назвали 49% участников исследования. Также респонденты обратили внимание на близость магазинов, ПВЗ и другой инфраструктуры — 27%, наличие собственного участка — 22%. Еще по 21% считают важными естественное освещение, отдельную комнату для работы, шумоизоляцию и кондиционер.

По оценке «Авито Работы», удаленка неизменно сохраняет востребованность на рынке труда. Так, в первом квартале 2026 года число вакансий с пометкой «работа из дома» наиболее заметно выросло у логистов — на 68%. В число профессий с наибольшим приростом также вошли страховые агенты с показателем 21% и адвокаты — 12%.

Спрос на гибридный формат также увеличивается. Наибольший рост вакансий с соответствующей отметкой зафиксирован среди банковских работников — на 64%, логистов — на 54% и менеджеров по работе с клиентами — на 9%.

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Основными каналами коммуникации для удаленных сотрудников остаются электронная почта и мессенджеры — их используют 61% опрошенных. Телефонные звонки выбирают 53%, видеозвонки с включенной камерой — 20%. Во время онлайн-встреч 32% предпочитают показывать на фоне интерьер комнаты, 26% — однотонную стену, 24% — вид из окна, а 22% — участок рядом с домом. Виртуальные и размытые фоны используют по 15% участников опроса.

Чаще всего удаленные сотрудники работают за письменным столом — так ответили 32% респондентов. Еще 15% используют для работы кухню. С дивана или кресла подключаются к рабочим задачам 24% опрошенных, а 14% работают лежа или полулежа на кровати.

Главной сложностью при работе за городом ожрдаемо остается качество связи. На нестабильный интернет или его отсутствие указали 46% участников исследования. Еще по 28% назвали помехами бытовые дела и посторонний шум. Примерно каждый пятый отметил, что сосредоточиться мешают дети, домашние животные или другие жильцы. Отсутствие удобного рабочего места упомянули 19%, непривычную обстановку — 14%. Только 15% заявили, что ничто не мешает им работать за городом.

Опрос проводился в мае 2026 года среди 10 тыс. совершеннолетних россиян.

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