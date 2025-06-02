«Яндекс» планирует дополнить голосового помощника «Алиса» навыками ИИ-агента, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании. Запуск бета-версии «Яндекс Браузера» с этим функционалом планируется летом 2025 года. С новыми возможностями «Алиса» сможет не только искать информацию, но и взаимодействовать с сайтом, например забронировать столик.

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Агенты — это программы с искусственным интеллектом, которые могут действовать без участия человека. Это позволяет компаниям автоматизировать задачи, включая ответы на вопросы клиентов или оплату счетов. Системы, которые объединяют несколько таких программ, называются мультиагентными.

«Яндекс» уже использует ИИ-агентов в сервисах «Еда» и «Маркет», что ускорило обработку запросов клиентов на 10–15%, отметил представитель компании. Ожидается, что новые возможности «Алисы» увеличат эффективность решения вопросов пользователей в два-три раза.

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Ранее в компании Opera сообщили о разработке нового браузера Opera Neon. Там отметили, что основанный на ИИ-моделях, этот браузер сможет создавать игры, писать код, генерировать отчеты и даже создавать веб-сайты по текстовым промптам.