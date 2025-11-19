Институт исследования проблем современной политики предложил закрепить в законодательстве наказание для работодателей, которые создают для сотрудников невыносимые условия, чтобы они уволились «по собственному желанию». Предложение направлено министру труда России Антону Котякову, пишут «Известия».

Freepik

Авторы инициативы ссылаются на данные исследования: в 2024 году с практикой «тихого увольнения» столкнулась каждая третья компания в стране. Эксперты считают, что это прямое следствие плохой организации труда — токсичной атмосферы и слабого управления, которые демотивируют сотрудников и снижают производительность.

Согласно предложению, существующие законы недостаточно защищают работников от давления начальства. Чтобы это исправить, предлагается создать национальный стандарт качества трудовой жизни и ввести материальную ответственность для компаний за создание токсичных условий.

Главное предлогаемое нововведение — работник сможет получить компенсацию в размере трех средних зарплат, если докажет, что его вынудили уволиться. Эта мера, по замыслу авторов, должна остановить недобросовестных работодателей.

В Институте исследования проблем современной политики готовы помочь в разработке новых норм и считают, что эта инициатива должна укрепить права работников, повысить производительность и уменьшить количество конфликтов в коллективах.